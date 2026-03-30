نحوه تشخیص تخم مرغ تازه از تخم مرغ کهنه و فاسد شده

تشخیص تخم مرغ فاسد

گاهی ممکن است به هر دلیل ندانید که تخم مرغی که در یخچال دارید کهنه است یا تازه. برای مثال ممکن است چند عدد تخم مرغ در یخچال داشتید و دوباره تعدادی تخم مرغ تازه خریداری کرده اید و بدون توجه ، تخم مرغ های قدیمی را با تخم مرغ هایی که تازه خریده اید قاطی کرده اید و در یک جا چیده اید.

حالا زمان استفاده از تخم مرغ فرا رسیده است و نمی دانید که کدامیک کهنه بوده اند و کدامیک را تازه خریده اید و دوست دارید که اول تخم مرغ های قبلی و کهنه تر را استفاده کنید تا خراب نشود .

چطور تخم مرغ تازه را از تخم مرغ کهنه تشخیص دهیم؟

یا ممکن است در یخچال تخم مرغ هایی دارید که روی آنها تاریخ مصرف چاپ شده است و از تاریخ آنها گذشته است و به هر دلیل مجبور هستید که از آنها استفاده کنید ولی نمی دانید که آیا کیفیتشان را از دست داده اند یا خیر.

می دانید که تاریخ مصرف روی تخم مرغ های تنها تاریخ بهترین زمان برای مصرف است و به منزله خراب شدن آنها نیست و حتی ممکن است تا چند روز بعد از انقضای تاریخ مصرف باز هم بتوانید از آنها استفاده کنید. بهترین روش برای اینکار چیست ؟

بهترین روش ها برای تشخیص تخم مرغ کهنه

برای اینکه بتوانید تخم مرغ تازه را از کهنه تشخیص دهید راههای زیادی وجود دارد. یکی از بهترین و دم دستی ترین روش ها استفاده از استکان آب سرد است .

تست کهنه بودن تخم مرغ با آب سرد

برای این کار می توانید از لیوان یا کاسه آب سرد استفاده کنید. تخم مرغ را داخل آب سرد بیاندازید . سه حالت ممکن است اتفاق بیافتد. یا تخم مرغ به ته لیوان می رود، یا کمی از ته لیوان فاصله می گیرد و یا کاملا بالا سطح آب قرار می گیرد.

می دانیم که پوسته تخم مرغ حفره های ریزی دارد که هوا در آن به دام می افتد . هر چه زمان بیشتری گذشته باشد و تخم مرغ کهنه تر باشد این حفره ها بزرگتر می شوند و هوای بیشتری در خود نگهداری می کنند و به همین دلیل هر چه تخم مرغ کهنه باشد در آب شناورتر می شود و بالاتر می آید .

تخم مرغ تازه معمولا پایین می رود و به کف ظرف می چسبد.

تخم مرغ هایی که روی آب شناور می شوند معمولا بسیار کهنه هستند و بهتر است دور انداخته شوند ولی اگر در شرایطی قرار دارید که به شدت به تخم مرغ نیاز دارید و نمی توانید تخم مرغ تازه تری خریداری کنید ، ممکن است همین تخم مرغ هم هنوز فاسد نشده باشد و قابل استفاده باشد.

برای تشخیص تخم مرغ فاسد می توانید از روش های زیر استفاده کنید.

روش تشخیص تخم مرغ فاسد

1- تخم مرغ را داخل یک ظرف جداگانه بشکنید . اگر زرده تخم مرغ پخش شد به احتمال زیاد خراب شده است. البته دقت داشته باشید که زرده موقع شکستن آسیب ندیده باشد

نکته مهم : اینکه تخم مرغ به ته آب فرو برود به این معنی نیست که فاسد نشده است . فقط به این معنی است که کهنه نیست. تخم مرغ تازه هم اگر در شرایط بد نگهداری شود به راحتی می تواند فاسد شود. پس اگر تخم مرغ به داخل آب فرو رفت بازهم باید قبل از مصرف کردن مطمئن شوید که فاسد نشده است.

2 - سفیده تخم مرغ سالم معمولا شفاف و سفید است و کمی حالت دارد . اگر سفیدهٔ آن کدر بود و یا مایل به طوسی و یا سبز بود ، قابل مصرف نیست.

3 - بوی تخم مرغ فاسد بسیار بد و مشخص است پس یکی از بهترین روش های تشخیص فساد تخم مرغ بوی آن است.

آیا با تکان دادن تخم مرغ می توان به فاسد بودن آن پی برد؟

زمانی که تخم مرغ خام را تکان می دهید اگر تازه باشد معمولا هیچ صدا و حرکتی داخل آن احساس نمی کنید ولی به مرور که کهنه می شود با تکان دادن می توانید حرکت مایع داخل آن را حس کنید و صدای آن را بشنوید.

پس با تکان دادن تخم مرغ و شنیدن صدای داخل آن فقط می توان تازه و یا کهنه بودن تخم مرغ را تشخیص داد و ربطی به سالم و فاسد بودن آن ندارد.

