قیمت پسته، تخمه، آجیل و خشکبار + جدول

در جدول زیر می توانید قیمت انواع آجیل مانند پسته، تخمه و خشکبار را مشاهده نمایید.

قیمت آجیل و خشکبار

عنوان

قیمت (تومان)

اسنک 

310,000

انجیر خشک (100% پرک) 

2,600,000

انجیر خشک معمولی 

1,120,000

آلبالو نیمه خشک 

345,000

آلو - گوجه برغان سیاه 

320,000

آلو - گوجه برغان طلایی 

345,000

آلو بخارا (رسمی) 

650,000

آلو بخارا خشک آفتابی 

790,000

آلو بخارا ممتاز 

720,000

آلو جنگلی درشت 

425,000

آلو جنگلی ریز 

230,000

بادام با پوست( بادام سنگ ) 

390,000

بادام زمینی ( مغز ) درشت ( با پوست ) 

385,000

بادام زمینی ( مغز ) درشت پوست کنده 

395,000

بادام زمینی ( مغز ) ریز 

275,000

بادام زمینی غلافدار( خام و بوداده) 

300,000

بادام منقا دو پوست کاغذی 

690,000

بادام منقا یک پوست کاغذی 

1,050,000

بادام هندی با پوست قهوه ای سایز 240 

1,700,000

بادام هندی سایز 320 

1,550,000

برگ آلو شابلون 

790,000

برگ زرد آلو معمولی 

490,000

برگ قیسی سکه ای 

750,000

برگ قیسی معمولی 

790,000

برگ هلو 

370,000

پسته احمدآقایی 

1,590,000

پسته اکبری 

1,690,000

پسته خام مغز بوداده 

3,100,000

پسته فندقی 

1,420,000

پسته کله قوچی 

1,690,000

پودر نارگیل 

570,000

تخم شربتی 

250,000

تخمه آفتابگردان ریز 

390,000

تخمه آفتابگردان شمشیری ممتاز 

380,000

تخمه آفتابگردان مغز خام و بوداده 

410,000

تخمه جابانی شور 

560,000

تخمه جابانی گلپر 

560,000

تخمه کدو درشت مرمری خام 

560,000

تخمه کدو درشت مرمری شور 

550,000

تخمه کدو طرح مشهدی و قلمی 

460,000

تخمه کدو گوشتی خام 

470,000

تخمه کدو مشهدی ریز 

460,000

تخمه محبوبی 

530,000

توت خشک سفید 

660,000

خاکشیر 

220,000

خرما ( دشتستان و کبکاب ) 

95,000

خرما زاهدی 

175,000

خرما مضافتی 

245,000

خلال بادام درختی 

1,700,000

خلال بادام زمینی 

490,000

خلال پسته 

4,750,000

دانه ذرت کبابی طعم دار 

310,000

زغال اخته نیمه خشک 

200,000

سنجد 

385,000

سویا آجیلی 

350,000

شاهدانه 

360,000

عناب 

250,000

فندق استرالیایی ( ماکادمیا ) 

990,000

فندق با پوست خام 

1,380,000

فندق با پوست شور (بوداده ) 

1,400,000

کشمش آفتابی (با دم) بدون هسته 

390,000

کشمش پلویی ( خرمایی و سیاه ) 

500,000

کشمش پلویی طلایی 

500,000

کشمش سبز پیکانی 

595,000

کنجد بو داده 

430,000

کنجد خام سفید 

410,000

گردو با پوست کاغذی ( وارداتی ) 

660,000

مغز بادام 

1,570,000

مغز بادام زمینی روکش دار 

310,000

مغز بادام زمینی طعم دار 

310,000

مغز بادام زمینی ممتاز ایرانی 

425,000

مغز تخمه آفتابگردان روکش دار 

380,000

مغز تخمه کدو گوشتی 

750,000

مغز تخمه محبوبی 

580,000

مغز فندق خام 

2,800,000

مغز فندق شور 

2,900,000

مغز گردو خورشتی 

795,000

مغز گردو دندانه 

890,000

مغز گردو دوپرسفید 

1,090,000

مغز هسته زردآلو 

630,000

مویز با هسته 

480,000

مویز بدون هسته 

540,000

نخودچی دو آتیشه بی نمک 

390,000

نخودچی دو آتیشه شور 

390,000

نخودچی سفید بدون پوست (گل ) 

125,000

هل سبز 

6,800,000
منبع اقتصاد24
