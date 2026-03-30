قیمت پسته، تخمه، آجیل و خشکبار + جدول
در جدول زیر می توانید قیمت انواع آجیل مانند پسته، تخمه و خشکبار را مشاهده نمایید.
|
قیمت آجیل و خشکبار
|
عنوان
|
قیمت (تومان)
|
اسنک
|
310,000
|
انجیر خشک (100% پرک)
|
2,600,000
|
انجیر خشک معمولی
|
1,120,000
|
آلبالو نیمه خشک
|
345,000
|
آلو - گوجه برغان سیاه
|
320,000
|
آلو - گوجه برغان طلایی
|
345,000
|
آلو بخارا (رسمی)
|
650,000
|
آلو بخارا خشک آفتابی
|
790,000
|
آلو بخارا ممتاز
|
720,000
|
آلو جنگلی درشت
|
425,000
|
آلو جنگلی ریز
|
230,000
|
بادام با پوست( بادام سنگ )
|
390,000
|
بادام زمینی ( مغز ) درشت ( با پوست )
|
385,000
|
بادام زمینی ( مغز ) درشت پوست کنده
|
395,000
|
بادام زمینی ( مغز ) ریز
|
275,000
|
بادام زمینی غلافدار( خام و بوداده)
|
300,000
|
بادام منقا دو پوست کاغذی
|
690,000
|
بادام منقا یک پوست کاغذی
|
1,050,000
|
بادام هندی با پوست قهوه ای سایز 240
|
1,700,000
|
بادام هندی سایز 320
|
1,550,000
|
برگ آلو شابلون
|
790,000
|
برگ زرد آلو معمولی
|
490,000
|
برگ قیسی سکه ای
|
750,000
|
برگ قیسی معمولی
|
790,000
|
برگ هلو
|
370,000
|
پسته احمدآقایی
|
1,590,000
|
پسته اکبری
|
1,690,000
|
پسته خام مغز بوداده
|
3,100,000
|
پسته فندقی
|
1,420,000
|
پسته کله قوچی
|
1,690,000
|
پودر نارگیل
|
570,000
|
تخم شربتی
|
250,000
|
تخمه آفتابگردان ریز
|
390,000
|
تخمه آفتابگردان شمشیری ممتاز
|
380,000
|
تخمه آفتابگردان مغز خام و بوداده
|
410,000
|
تخمه جابانی شور
|
560,000
|
تخمه جابانی گلپر
|
560,000
|
تخمه کدو درشت مرمری خام
|
560,000
|
تخمه کدو درشت مرمری شور
|
550,000
|
تخمه کدو طرح مشهدی و قلمی
|
460,000
|
تخمه کدو گوشتی خام
|
470,000
|
تخمه کدو مشهدی ریز
|
460,000
|
تخمه محبوبی
|
530,000
|
توت خشک سفید
|
660,000
|
خاکشیر
|
220,000
|
خرما ( دشتستان و کبکاب )
|
95,000
|
خرما زاهدی
|
175,000
|
خرما مضافتی
|
245,000
|
خلال بادام درختی
|
1,700,000
|
خلال بادام زمینی
|
490,000
|
خلال پسته
|
4,750,000
|
دانه ذرت کبابی طعم دار
|
310,000
|
زغال اخته نیمه خشک
|
200,000
|
سنجد
|
385,000
|
سویا آجیلی
|
350,000
|
شاهدانه
|
360,000
|
عناب
|
250,000
|
فندق استرالیایی ( ماکادمیا )
|
990,000
|
فندق با پوست خام
|
1,380,000
|
فندق با پوست شور (بوداده )
|
1,400,000
|
کشمش آفتابی (با دم) بدون هسته
|
390,000
|
کشمش پلویی ( خرمایی و سیاه )
|
500,000
|
کشمش پلویی طلایی
|
500,000
|
کشمش سبز پیکانی
|
595,000
|
کنجد بو داده
|
430,000
|
کنجد خام سفید
|
410,000
|
گردو با پوست کاغذی ( وارداتی )
|
660,000
|
مغز بادام
|
1,570,000
|
مغز بادام زمینی روکش دار
|
310,000
|
مغز بادام زمینی طعم دار
|
310,000
|
مغز بادام زمینی ممتاز ایرانی
|
425,000
|
مغز تخمه آفتابگردان روکش دار
|
380,000
|
مغز تخمه کدو گوشتی
|
750,000
|
مغز تخمه محبوبی
|
580,000
|
مغز فندق خام
|
2,800,000
|
مغز فندق شور
|
2,900,000
|
مغز گردو خورشتی
|
795,000
|
مغز گردو دندانه
|
890,000
|
مغز گردو دوپرسفید
|
1,090,000
|
مغز هسته زردآلو
|
630,000
|
مویز با هسته
|
480,000
|
مویز بدون هسته
|
540,000
|
نخودچی دو آتیشه بی نمک
|
390,000
|
نخودچی دو آتیشه شور
|
390,000
|
نخودچی سفید بدون پوست (گل )
|
125,000
|
هل سبز
|
6,800,000