خانه



سایر رسانه‌ها ۰۸ / ۰۱ / ۱۴۰۵ - ۱۸:۰۴:۳۴

۳۰٪ اینترنت جهان در دست ایران؛ بازی واقعی تازه شروع شده است! + فیلم

دکتر مختار قباشی در شبکه القاهره الاخباریة: وقتی از تنگه هرمز حرف می‌زنیم، خیلی‌ها فقط نفت را می‌بینند؛ اما حقیقت بسیار بزرگ‌تر است! حدود ۳۰٪ اینترنت جهان و تا ۹۹٪ تبادل داده‌ها از همین منطقه عبور می‌کند! یعنی ماجرا فقط نفت نیست؛ ماجرا «کنترل جریان اطلاعات جهان» است! یک ضربه به کابل‌های زیردریایی، می‌تواند اینترنت جهان را مختل کند! در چنین شرایطی، آیا آمریکا جرأت استفاده از گزینه هسته‌ای را دارد؟ پاسخ: این یعنی خودکشی! تا این لحظه، کفه ترازو به نفع ایران است.