لرزش صدای کودکان از ترس در تماس با امدادگران هلال احمر + فیلم
در جنگ با هر موشک، با هر بمب، این فقط دیوارها نیست که فرو میریزند؛ در جنگ قلب کودکان نیز هزار پاره میشود. کودکانی که در دنیای پاک آنها هیچ جنگندهای وجود ندارد و امدادگران هلال احمر برای توجیه صداهای انفجار مجبورند به آنها از این بگویند که «بادکنکهای بزرگ در آسمان در حال ترکیدن است». جنگ بی رحم است؛ خیلی بیرحمتر از ویرانی خانهها و شهرها و .
منبع همشهریانتهای پیام/