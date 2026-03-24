خلبان جنگنده در حال پرواز است که ناگهان اتفاقی غیرمنتظره رخ می‌دهد: موشکی روی او قفل کرده است. این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که گیرنده هشدار راداری (RWR) داخلی هواپیما سیگنالی را تشخیص دهد که سیستم کامپیوتری داخلی آن تحلیل کرده و آن را به عنوان تهدید شناسایی می‌کند. این سیستم می‌تواند نوع راداری که استفاده می‌شود را درک کند.

RWR های مدرن می‌توانند سیگنال‌های متعدد را جدا کرده و تعیین کنند کدام‌یک تهدید بزرگ‌تری را نشان می‌دهد که از طریق آیکن‌ها و شکل‌های خاص در نمایشگر سربالا (HUD) انجام می‌شود. با ارائه این اطلاعات به خلبان تقریباً به‌صورت لحظه‌ای، او می‌تواند اقداماتی برای بقا انجام دهد. سیستم هشدار لیزری (Laser Warning System) خلبان را از هدف‌گیری با ردیاب لیزری آگاه می‌کند، زیرا بسیاری از پرتاب‌کننده‌های موشک زمین به هوای مبتنی بر زمین از این فناوری همراه با واحدهای هدف‌گیری استفاده می‌کنند؛ بنابراین چندین سیستم برای محافظت از هواپیما در نظر گرفته شده است.

RWR تنها به نمایش اطلاعات روی صفحه محدود نمی‌شود. این سیستم همچنین شامل مؤلفه صوتی است. صداهای مختلف می‌توانند خلبان را از نوع تهدیدی که با آن روبه‌روست آگاه کنند و آن‌ها برای شناسایی چندین صدا آموزش دیده‌اند. صدای مداوم نشان‌دهنده قفل رادار بر هواپیما در حالت ردیابی است. صداهای دیگر خلبان را از حالت موشک آگاه می‌کنند. هرگاه یکی از این صداها شنیده شود، خلبان را به اقدام و اجتناب از تهدید ترغیب می‌کند.