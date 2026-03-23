برای «فکر کردن» یکم دیر شده؛ می‌خواهید زنده بمانید؟ به کشورهایتان برگردید!

نوشته شده «ارتش اسرائیل می‌گوید نرخ رهگیری همچنان بالای ۹۰ درصد است!» بعد رفته سراغ چند صهیونیست و با آنها درباره وضعیت این روز و شب‌های تل‌آویو مصاحبه کرده.

یکی‌شان گفته:«[این سامانه‌ها] نمی‌تواند موشک‌های بارشی را رهگیری کند. این مثل «رولت روسی» است و زندگی در این «کشور» هم مثل رولت روسی است!

(اشاره به قمار معروفی بر سر مرگ و زندگی)

دیگری هم جواب داده:ترجیح می‌دهم شب‌ها را در پارکینگ زیرزمینی میدان هابیما بگذرانم تا اینکه در خانه بخوابم!

