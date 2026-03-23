روایت خبرنگار سی‌ان‌ان در اراضی اشغالی: ساکنان تل‌آویو پس از رهگیری‌های ناموفق، دربارهٔ «اعتمادشان به سامانه دفاع هوایی اسرائیل» فکر می‌کنند!

روایت خبرنگار سی‌ان‌ان در اراضی اشغالی: ساکنان تل‌آویو پس از رهگیری‌های ناموفق، دربارهٔ «اعتمادشان به سامانه دفاع هوایی اسرائیل» فکر می‌کنند!
برای «فکر کردن» یکم دیر شده؛ می‌خواهید زنده بمانید؟ به کشورهایتان برگردید!

نوشته شده «ارتش اسرائیل می‌گوید نرخ رهگیری همچنان بالای ۹۰ درصد است!» بعد رفته سراغ چند صهیونیست و با آنها درباره وضعیت این روز و شب‌های تل‌آویو مصاحبه کرده.

یکی‌شان گفته:«[این سامانه‌ها] نمی‌تواند موشک‌های بارشی را رهگیری کند. این مثل «رولت روسی» است و زندگی در این «کشور» هم مثل رولت روسی است!

(اشاره به قمار معروفی بر سر مرگ و زندگی)

دیگری هم جواب داده:ترجیح می‌دهم شب‌ها را در پارکینگ زیرزمینی میدان هابیما بگذرانم تا اینکه در خانه بخوابم!

