چگونه در جنگ از حیوانات خانگی نگهداری کنیم؟

بحران ها و درگیری های مسلحانه شرایطی دلهره آور برای انسان ها ایجاد می کنند، اما در این میان جانوران همدم ما نیز به شدت آسیب پذیر هستند و مراقبت از حیوانات خانگی در جنگ یکی از دغدغه های اصلی سرپرستان آن ها به شمار می رود. اگر بخواهیم در یک جمله راهکار اصلی را بیان کنیم، باید گفت که آماده کردن یک کیف نجات شامل آب و غذا، داشتن باکس حمل مناسب برای جابجایی سریع و حفظ خونسردی برای جلوگیری از انتقال ترس به حیوان، حیاتی ترین اقداماتی هستند که باید انجام دهید.

اقدامات اولیه برای حفظ امنیت فیزیکی حیوانات

در زمان بروز درگیری، آشفتگی و هرج و مرج به بالاترین حد خود می رسد. در چنین شرایطی ممکن است درهای خانه باز بمانند یا شیشه ها بشکنند و حیوان از روی ترس فرار کند. اولین قدم برای مراقبت از حیوانات خانگی در جنگ این است که راه های خروج ناخواسته را مسدود کنید. یادگیری و اجرای بهترین روش های ایمن سازی خانه به شما کمک می کند تا محیطی امن و بدون راه فرار برای جانور خود بسازید.

همیشه یک قلاده محکم همراه با پلاک هویتی به حیوان خود ببندید. روی این پلاک باید نام حیوان و شماره تماس شما با اعداد واضح نوشته شده باشد. اگر سگ یا گربه شما میکروچیپ ندارد، در اولین فرصت این کار را انجام دهید. در شرایط بحرانی، پناهگاه ها و گروه های امدادی از طریق همین میکروچیپ ها حیوانات گم شده را به صاحبانشان باز می گردانند. همچنین همیشه چند عکس واضح و جدید از حیوان خود در گوشی موبایل داشته باشید تا در صورت گم شدن بتوانید از آن ها برای پیدا کردن او استفاده کنید.

یکی از مهم ترین ابزارها برای بقا در شرایط اضطراری، داشتن محل خواب یا باکس حمل استاندارد است. اهمیت لانه و قفس نگهداری حیوانات در این دوران به شدت بالا می رود. در صورت نیاز به تخلیه فوری خانه، شما زمان کافی برای گرفتن یک گربه ترسیده یا یک سگ مضطرب را ندارید. حیوان باید از قبل به باکس حمل خود عادت کرده باشد.

برای این کار، لانه و قفس نگهداری حیوانات را همیشه در گوشه ای از خانه باز بگذارید و داخل آن پتو یا تشک نرم قرار دهید. با قرار دادن تشویقی در داخل قفس، به حیوان یاد بدهید که آنجا یک مکان امن است. در زمان وقوع صدای انفجار یا آژیر، حیوانات به صورت غریزی به دنبال یک فضای تاریک و کوچک برای پنهان شدن می گردند. اگر باکس حمل آن ها در دسترس باشد، خودشان به آنجا پناه می برند. در صورت نیاز به جابجایی، شما به راحتی در قفس را می بندید و جانور خود را به مکان امن تری منتقل می کنید.

در زمان بروز بحران، دسترسی به فروشگاه ها یا کلینیک های دامپزشکی به شدت محدود می شود. مراقبت از حیوانات خانگی در جنگ ایجاب می کند که شما از قبل یک کیف نجات مخصوص برای آن ها آماده کرده باشید. این کیف باید همیشه در دسترس باشد و به راحتی بتوانید آن را همراه خود ببرید.

مواردی که باید در کیف نجات حیوان قرار دهید شامل گزینه های زیر است:

غذا و آب: حداقل برای 14 روز آب و غذای خشک یا کنسروی ذخیره کنید.

داروها: اگر حیوان شما بیماری خاصی دارد، داروهای او را برای حداقل یک ماه تهیه کنید.

ظروف: ظرف های تاشو برای آب و غذا انتخاب های بسیار خوبی هستند.

مدارک پزشکی: شناسنامه بهداشتی و کپی مدارک واکسیناسیون را در یک پلاستیک ضد آب قرار دهید.

مراقبت از حیوانات خانگی

بهداشت و مراقبت از حیوانات خانگی در روزهای سخت

وقتی شرایط بیرون از خانه ناامن است، بیرون بردن سگ ها برای دستشویی یا خرید خاک گربه به یک چالش بزرگ تبدیل می شود. به همین دلیل توجه به بهداشت و مراقبت از حیوانات خانگی اهمیت دوچندانی پیدا می کند. کثیف بودن محیط زندگی حیوان می تواند باعث بروز بیماری های عفونی و پوستی شود که در نبود دامپزشک، جان او را به خطر می اندازد.

برای سگ ها پدهای آموزش ادرار تهیه کنید تا بتوانند در داخل خانه کار خود را انجام دهند. برای گربه ها نیز مقدار کافی خاک بهداشتی ذخیره کنید و ظرف خاک آن ها را به صورت مرتب تمیز کنید تا بوی نامطبوع باعث آزار شما و خود حیوان نشود. همچنین داشتن دستمال مرطوب مخصوص حیوانات برای تمیز کردن دست و پای آن ها بسیار کاربردی است. رعایت دقیق اصول بهداشت و مراقبت از حیوانات خانگی باعث می شود سیستم ایمنی آن ها در برابر بیماری ها قوی بماند.

حیوانات شنوایی بسیار قوی تری نسبت به انسان ها دارند و صدای انفجار، آژیر خطر یا حتی همهمه مردم باعث وحشت شدید آن ها می شود. مراقبت از حیوانات خانگی در جنگ فقط به تامین آب و غذا محدود نمی شود، بلکه محافظت از روان آن ها نیز بسیار مهم است. وقتی حیوان دچار ترس می شود، ممکن است رفتارهای پرخاشگرانه نشان دهد یا در گوشه ای پنهان شود و غذا نخورد.

برای کاهش این ترس، یک اتاق داخلی در خانه که پنجره کمتری دارد را به عنوان پناهگاه انتخاب کنید. پرده ها را بکشید تا نور فلش ها و انفجارها دیده نشود. اگر برق وصل است، یک موسیقی آرام بخش با صدای متوسط پخش کنید تا صداهای بیرون را پوشش دهد. حفظ آرامش خود شما کلید اصلی ماجرا است. حیوانات احساسات سرپرست خود را درک می کنند. تلاش برای داشتن خواب بهتر در شرایط جنگی به شما کمک می کند تا انرژی خود را بازیابی کنید و با آرامش بیشتری به حیوان خود رسیدگی کنید. وقتی حیوان ببیند که شما آرام هستید، احساس امنیت بیشتری می کند.

اسباب بازی حیوانات خانگی به عنوان ابزار کاهش تنش

در روزهایی که نمی توانید حیوان را برای پیاده روی بیرون ببرید، انرژی انباشته شده او باعث افزایش اضطراب می شود. در این موقعیت، اسباب بازی حیوانات خانگی نقش یک نجات دهنده را بازی می کند. سرگرم کردن جانوران با وسایلی که ذهن آن ها را درگیر می کند، باعث می شود توجه آن ها از صداهای ترسناک بیرون پرت شود.

اسباب بازی های جویدنی: برای سگ ها بسیار آرام بخش هستند و عمل جویدن به ترشح هورمون های ضد استرس در مغز آن ها کمک می کند.

پدهای لیسیدنی: با مالیدن کمی غذای مرطوب روی این پدها، گربه ها و سگ ها برای مدت طولانی سرگرم می شوند.

بازی های فکری: پنهان کردن غذا در اسباب بازی حیوانات خانگی باعث می شود آن ها برای پیدا کردن خوراکی تلاش کنند و ذهنشان خسته شود. این کار جایگزین خوبی برای فعالیت های فیزیکی بیرون از خانه است.

برنامه ریزی برای تخلیه و جابجایی احتمالی

گاهی اوقات شرایط به گونه ای پیش می رود که ماندن در خانه دیگر امن نیست و باید محل را ترک کنید. در روند مراقبت از حیوانات خانگی در جنگ باید همیشه برای بدترین سناریوها آماده باشید. مسیرهای خروج از شهر یا محله را از قبل بررسی کنید. با دوستان یا اقوامی که در مناطق امن تر زندگی می کنند هماهنگ کنید تا در صورت نیاز بتوانید همراه با حیوان خود به آنجا بروید.

همیشه به یاد داشته باشید که در زمان بحران، اولویت تیم های امدادی نجات جان انسان ها است و ممکن است اجازه ندهند حیوان را با خود به پناهگاه های عمومی ببرید. به همین دلیل باید شخصا برای اسکان حیوان خود برنامه ریزی کنید. هیچ وقت حیوان را در خانه رها نکنید با این تصور که چند روز دیگر برمی گردید. شرایط جنگی غیرقابل پیش بینی است و رها کردن حیوان در خانه بسته، به معنای به خطر انداختن جان او از طریق گرسنگی و تشنگی است.

