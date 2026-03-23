فهرست داروهایی که در کیف شرایط جنگی باید داشته باشید

یسنا بهمنش، کارشناس دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده‌های سلامت درباره داروهایی که می‌توان در کیف کمک‌های اولیه همراه داشت، عنوان کرد: اولین دسته این داروها شامل داروهای مسکن، ضد درد و تب‌بر، استامینوفن برای نوزادان و کودکان به صورت قطره، شربت یا سوسپانسیون و شیاف کودکان هستند.

به گفته بهمنش میزان مصرف بر اساس وزن و شدت تب نوزاد یا کودک متفاوت است و هر ۴ تا ۶ ساعت همراه با خنک کردن بدن در موقع تب همراه خواهد بود که می‌توان از پزشک، داروساز یا شماره مشاوره دارویی ۱۹۰، مقدار مصرف نوزاد یا کودک را جویا شد.

‌وی افزود: برای درمان درد و تب کودکان با وزن ۲۰ تا ۳۰ کیلوگرم، یک قرص ۳۲۵ میلی‌گرمی هر ۴ تا ۶ ساعت نیاز است.

‌به گفته کارشناس دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده‌های سلامت، برای درمان درد و تب بزرگسالان، یک قرص ۵۰۰ میلی‌گرمی هر ۶ تا ۸ ساعت نیاز است.

وی تاکید کرد: در صورت بروز دندان درد، کپسول مفنامیک اسید هر ۸ ساعت یک عدد، تا زمان مراجعه به دندانپزشک مفید است و مفنامیک اسید به همین میزان، برای درد دوران قاعدگی خانم‌ها موثر است.

‌بهمنش با بیان اینکه برای درمان درد و تب، داروی ایبوپروفن که به صورت قرص، سوسپانسیون و کپسول ژلاتینی قابل مصرف است، گفت: توجه شود که بروفن یا ژلوفن باید با معده پر مصرف شود و میزان مصرف آن بر اساس سن و شدت تب و درد، باید از پزشک، داروساز یا مرکز مشاوره دارویی ۱۹۰ سوال شود.

منبع همشهری

انتهای پیام/