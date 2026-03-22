ستاره سینمای مصر: خدا لعنت کند هرکسی را که از حمله به ایران خوشحال شد

عمرو واکد، بازیگر سرشناس مصری، با انتشار توییت‌هایی از مقاومت ایران دفاع کرد و نوشت:

سیدعلی خامنه‌ای، که خداوند روحش را قرین رحمت کند، سیاست‌مداری بزرگ و همچنین شهید راه حق بود که باطل را نابود کرد.

شهادت او باعث شد مسلمانان، رگباری از موشک‌های رعدآسا را به سمت دشمن پرتاب کنند که تمام پایگاه‌های آمریکا را در کشورهای عربی نابود کند، تا ما امروز بنشینیم و این لحظه غرورآمیز را ببینیم. ایران یک کشور مسلمان است که با آمریکا مقابله کرد.

ای دشمنان بی‌ارزش، این شهید والامقام جان خود را فدا کرد. او خود را فدا کرد تا بر قدرت‌های استعماری پیروز شود. اکنون مسلمانان بر کسانی که بیش از ۱۰۰ سال پیش، کشور فلسطین را اشغال کرده بودند، پیروز شده‌اند. خدایا، ما را با این قهرمان شجاع محشور کن و دشمنان‌مان را با بن‌سلمان و اِپستینی‌ها.

خدا لعنت کند هر کسی را که به ایران حمله کرد و از این حمله خوشحال شد.

