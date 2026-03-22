گلن دیزن روزنگار روس نوشت: آیا ترامپ با اعلام پیروزی و گفتن این جمله به کشورهای دیگر که خودشان از پس تنگه هرمز بربیایند، یک راه فرار پیدا کرده است؟

شاید این می‌توانست یک راه‌حل باشد، اما هدف ایران حالا بیرون راندن آمریکا از منطقه است تا دیگر مورد حمله قرار نگیرد.

ترامپ چه کاری می‌کند وقتی ایران به کشورهای حاشیه خلیج فارس بگوید که باید پایگاه‌های نظامی آمریکا را بیرون کنند و برای استفاده از تنگه هرمز هزینه بپردازند؟ ما شکست راهبردی آمریکا را می‌بینیم که به عنوان پیروزی فروخته می‌شود.

