ترامپ در موقعیتی است که هیچ استراتژی خروج خوبی از جنگ ندارد + فیلم

پیرس مورگان، مجری مطرح انگلیسی:

اگر شما به ترامپ مشاوره می‌دادید، چه توصیه‌ای به او می‌کردید؟ چه توصیه‌ای دارید که یک راه ماهرانه و قابل دستیابی برای بیرون کشیدن آمریکا از این جنگ باشد؟

جان مرشایمر، استاد مطرح روابط بین‌الملل:

من مدت‌ها در مورد این موضوع فکر کردم و با تعدادی از افراد بسیار باهوش صحبت کرده‌ام. چیزی که اکثراً میگویند این است که رئیس جمهور ترامپ باید سریع اعلام پیروزی کند و از جنگ خارج شود.

او می‌تواند این کار را انجام دهد، اما این به عنوان یک شکست تحقیرآمیز برای ایالات متحده تلقی خواهد شد. و علاوه بر این، ایرانی‌ها ممکن است با پایان دادن به جنگ موافقت نکنند.

و همانطور که گفتم، ایرانی‌ها کارت‌های زیادی برای بازی دارند. آنها می‌توانند خسارات زیادی وارد کنند. بنابراین حتی اگر ما کنار بکشیم، مشخص نیست که این مشکل را حل کند. ایالات متحده نیز طوری به نظر خواهد رسید که انگار شکست تحقیرآمیزی خورده است. بنابراین فکر می‌کنم رئیس‌جمهور ترامپ خودش را در موقعیتی قرار داده که واقعاً هیچ استراتژی خروج خوبی ندارد.

