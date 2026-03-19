برای رفع سریع سردردهای تنشی حاصل از جنگ چه کنیم؟
سردرد تنشی شایع ترین نوع سردرد است و اگرچه علت دقیق آن ناشناخته است اما به نظر میرسد عوامل مختلفی از جمله کمخوابی، نخوردن وعدههای غذایی و استرس که این روزها به خاطر شرایط جنگی کشور زیاد است، در بروز این نوع سردرد نقش دارند.
سردردهای تنشی گاهی باعث بروز سردرد میگرنی هم می شوند که با داروهای میگرن تسکین مییابند. در واقع برخی افراد ممکن است همزمان به سردرد میگرنی و تنشی دچار شوند.
یکی از راه های تسکین سردرد تنشی، درمانها یا روشهای درمانی جایگزین است. درمانهای جایگزین مانند کمپرس گرم یا کیسه یخ ممکن است برای برخی از افراد فواید قابل توجهی به همراه داشته باشد.
همچنین بعضی اوقات سردرد میتواند به دلیل کمبود آب بدن یا کمبود غذا ایجاد شود. در این صورت نوشیدن برخی مایعات غیرکافئیندار یا خوردن مقداری خوراکی میتواند به رفع سردرد کمک کند.
ماساژ پوست سر نیز یکی از روش های تسکین سریع سردرد تنشی است. ماساژ پوست سر به راحتی انجام میشود و ممکن است تسکین قابل توجهی ایجاد کند. تمرکز ماساژ روی نواحی گیجگاهی یا ناحیه پس سری (پشت سر) ممکن است منجر به بهترین پاسخ شود.
اما اگر به نظر میرسد که استرس، محرک سردرد است، یادگیری تکنیکهای مدیریت استرس یا تکنیکهای آرام سازی میتواند فواید قابل توجهی داشته باشد.
علاوه بر موارد فوق مصرف منابع غذایی سرشار از اسیدهای چرب امگا ۳ مانند تخم کتان ممکن است به کاهش سردرد کمک کند. این تاثیر به احتمال زیاد به دلیل خواص ضد التهابی اسیدهای چرب امگا ۳ است. همچنین رایحه درمانی هم گاهی نتیجه خوبی می دهد. استنشاق اسانس روغن نعناع یا روغن اسطوخودوس میتواند به کاهش سردرد کمک کند.