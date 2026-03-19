در روزگاری که حوادث غیرمترقبه می‌توانند آرامش یک زندگی را در چشم‌برهم‌زدنی بر هم زنند، آمادگی و آگاهی شهروندان، نخستین سپر دفاعی در برابر آسیب‌هاست.

سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج با درک این ضرورت، راهنمای آموزشی جامعی منتشر کرده که همچون چراغی در تاریکی بحران، مسیر درست رفتار را نشان می‌دهد.

این دستورالعمل ساده و گام‌به‌گام، بر چگونگی واکنش در لحظه شنیدن صدای انفجار متمرکز است و بر این اصل استوار که «آرامش و آگاهی، کلید نجات است».

اولین گام: خونسردی، مهم‌ترین سپر

بر پایه این راهنما، به محض شنیدن صدای انفجار، مهم‌ترین کار حفظ آرامش و دوری از هرگونه اقدام شتابزده است. جابر خوشگرد، رئیس سازمان آتش‌نشانی کرج، تأکید می‌کند که تجربه نشان داده اولین قربانی در بحران، اغلب «خونسردی» است. پس پیش از هر کاری، نفس عمیق بکشید و ذهن خود را متمرکز کنید.

پناه‌گیری امن: دور از پنجره‌ها و دیوارهای خارجی

بلافاصله از پنجره‌ها، درهای شیشه‌ای و دیوارهای بیرونی فاصله بگیرید. امن‌ترین مکان‌ها برای پناه‌گیری، فضاهای داخلی بدون پنجره مانند راهروهای میانی ساختمان، حمام یا زیر میزهای محکم و سنگین است. این نقاط می‌توانند شما را از خطر پرتاب شیشه‌ها و خرده‌ریزها در امان نگه دارند.

اقدامات حیاتی در صورت فرصت

اگر زمان کافی دارید، دو اقدام حیاتی را فراموش نکنید:

۱. قطع جریان گاز و برق واحد مسکونی برای جلوگیری از آتش‌سوزی‌های ثانویه.

۲. بستن درهای داخلی ساختمان؛ زیرا درهای بسته می‌توانند مانند سدی در برابر موج انفجار عمل کنند.

پس از پناه‌گیری، برای دریافت اطلاعات دقیق و معتبر، تنها به رسانه‌های رسمی و اطلاعیه‌های مراجع ذی‌صلاح تکیه کنید.

رادیو یا تلویزیون را روشن کنید و از پیگیری شایعات در فضای مجازی که تنها بر اضطراب می‌افزایند، پرهیز نمایید.

از این کارها جداً بپرهیزید:

- هرگز به پنجره‌ها نزدیک نشوید تا منبع صدا را ببینید.

- خطوط تلفن را با تماس‌های غیرضروری اشغال نکنید؛ این خطوط باید برای ارتباطات امدادی آزاد بمانند.

- به هیچ عنوان از آسانسور استفاده نکنید. خروج تنها از طریق پله‌ها و با احتیاط کامل مجاز است.

- تا دریافت دستور روشن از نیروهای امدادی، از خروج غیرضروری از منزل و تردد در معابر عمومی خودداری کنید.

در نهایت باید پذیرفت که بحران‌ها بخشی جدایی‌ناپذیر از زندگی مدرن هستند، اما پیامدهای آن همیشه ویرانگر نخواهد بود. کلید تبدیل تهدید به فرصت نجات، در گرو دانش و آمادگی است.

راهنمایی که امروز مرور شد، تنها یک دستورالعمل خشک نیست؛ بلکه نقشه‌ای است برای زنده ماندن و محافظت از عزیزترین‌ها.

به خاطر بسپاریم که ایمنی، موهبتی نیست که تنها به دست متخصصان سپرده شود، بلکه مهارتی است که هر شهروند می‌تواند و باید آن را بیاموزد. آرامش در طوفان، انتخاب آگاهانه کسانی است که پیش از وقوع توفان، چتر دانش خود را گشوده‌اند.