خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

افشاگری مقام مستعفی آمریکایی از ماجرای ترور چارلی کرک + فیلم

کد خبر : 1763618
لینک کوتاه کپی شد.

جو کنت، مدیر مستعفی «مرکز ملی ضد تروریسم» آمریکا: آخرین باری که چارلی کرک را روی این کره خاکی دیدم، در ماه ژوئن و در بال غربی (کاخ سفید) بود.

او زل زد در چشم‌های من و گفت: جو، جلوی ما را بگیر که وارد جنگ با ایران نشویم.

یکی از نزدیک‌ترین مشاوران ترامپ، به‌طور علنی مدافع این بود که ما وارد جنگ با ایران نشویم و دست‌کم در رابطه‌مان با اسرائیلی‌ها تجدیدنظر کنیم.

و بعد او ناگهان به‌صورت علنی ترور شد و ما اجازه نداریم هیچ سؤالی در این باره بپرسیم.

تحقیقاتی که من در مرکز ملی مبارزه با تروریسم بخشی از آن بودم، متوقف شد و اجازه ندادند ادامه پیدا کند.

اما هنوز موارد زیادی برای بررسی وجود داشت که من واقعاً نمی‌توانم وارد جزئیاتشان شوم. سوالات بی‌پاسخی وجود دارد.

منبع فارس
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل