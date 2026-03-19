افشاگری مقام مستعفی آمریکایی از ماجرای ترور چارلی کرک + فیلم
جو کنت، مدیر مستعفی «مرکز ملی ضد تروریسم» آمریکا: آخرین باری که چارلی کرک را روی این کره خاکی دیدم، در ماه ژوئن و در بال غربی (کاخ سفید) بود.
او زل زد در چشمهای من و گفت: جو، جلوی ما را بگیر که وارد جنگ با ایران نشویم.
یکی از نزدیکترین مشاوران ترامپ، بهطور علنی مدافع این بود که ما وارد جنگ با ایران نشویم و دستکم در رابطهمان با اسرائیلیها تجدیدنظر کنیم.
و بعد او ناگهان بهصورت علنی ترور شد و ما اجازه نداریم هیچ سؤالی در این باره بپرسیم.
تحقیقاتی که من در مرکز ملی مبارزه با تروریسم بخشی از آن بودم، متوقف شد و اجازه ندادند ادامه پیدا کند.
اما هنوز موارد زیادی برای بررسی وجود داشت که من واقعاً نمیتوانم وارد جزئیاتشان شوم. سوالات بیپاسخی وجود دارد.
منبع فارس