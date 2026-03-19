استاد دانشگاه شیکاگو: ایران پس از جنگ قدرتمندتر شده است

رابرت پیپ، استاد علوم سیاسی دانشگاه شیکاگو و کارشناس برجسته مسائل امنیتی و راهبردی: همزمان با آغاز حملات گسترده آمریکا و اسرائیل به ایران، این کشور موفق به صادرات بیش از ۱۰ میلیون بشکه نفت شده است.

داده‌های رهگیری نفتکش‌ها و تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که جریان نفت ایران از طریق تنگه هرمز تقریباً با همان حجم قبل از جنگ ادامه داشته است.

البته فایننشیال تایمز می‌گوید ایران پس تز جنگ تاکنون ۲۶ میلیون بشکه نفت فروخته است.

پیپ تأکید می‌کند: در بحبوحه افزایش قیمت نفت و پیامدهای ناشی از آن برای منطقه و اقتصادهای غربی، ایران سودی بالغ بر ۱ میلیارد دلار یا بیشتر به دست آورده است.

