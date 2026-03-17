بهترین روش نگهداری سمنو در فریزر و یخچال / روش گرم کردن مجدد سمنو

سمنو یکی از مقوی‌ترین دسرهای ایرانی است که پروسه طولانی برای آماه شدن دارد، از این رو همه به دنبال راهی برای نگهداری و مصرف طولانی تر سمنو هستند بهترین ترفند نگهداری سمنو را در این مطلب بخوانید.

سمنو، یکی از نمادهای مهم سفره هفت‌سین است که بسیاری از ایرانیان قبل از عید نوروز تهیه می‌کنند و آن را نشان‌دهنده قدرت، خیر و برکت می‌دانند. اگر شما هم سمنو تهیه کرده‌اید و می‌خواهید آن را برای مدت طولانی نگهداری کنید، ادامه مطلب را بخوانید.

چگونه سمنو را برای طولانی مدت نگهداری کنم؟

برای نگهداری طولانی مدت سمنو نکات زیر را رعایت کنید.

سمنو را در ظرف مناسب بریزید

پس از تهیه سمنو خانگی، اجازه دهید که سرد شود و آن را در ظرفی تمیز و خشک بریزید که درب داشته باشد. ریختن سمنو در ظرف مرطوب و بدون در سبب خراب شدن زودتر سمنو می شود.

سمنو را در جای خشک و خنک قرار دهید

اگر می خواهید خیلی زود سمنو را مصرف کنید، روش نگهداری سمنو بیرون از یخچال این است که دسر خوشمزه را در جای خشک و خنک قرار دهید. سمنو در زمستان یک یا دوز در دمای محیط و جای خشک و خنک خراب نخواهد شد.

سمنو را داخل یخچال نگهداری کنید

برای نگهداری طولانی مدت سمنو، آن را در ظرف مناسب ریخته و در یخچال قرار دهید. در پاسخ به این سوال که سمنو تا چند روز در یخچال میماند؟ باید گفت اگر درجه ی یخچال بین ۲ تا ۵ درجه ی سانتیگراد باشد، سمنو بین ۵۰ روز و حداکثر ۲ ماه قابلیت استفاده دارد. برای قرار دادن سمنو در یخچال ظرف باید درب دار باشد تا بوی مواد غذایی را به خود نگیرد.

سمنو را در فریزر بگذارید

برای نگهداری طولانی مدت (حداکثر ۳ ماه) سمنو، آن را در ظرف مناسب یا کیسه مخصوص فریزر بریزید. بهترین روش نگهداری از سمنو داخل فریزر است که سمنو را در کنار مرغ و ماهی و سبزیجات قرار ندهید.

روش گرم کردن مجدد سمنو

برای گرم کردن دوباره سمنو هرگز کل آن را یکباره داغ نکنید بلکه به میزان مورد نیاز، سمنو را در ظرف جداگانه گرم کرده و مصرف کنید. اگر سمنو چندین بار گرم شود، سریع ترش شده و خراب می شود.

نکات مهم

  • برای هر بار استفاده از سمنو از قاشق خیس استفاده نکنید.

  • سمنوی سالم بوی ملایم و شیرینی طبیعی دارد.

  • سمنوی فاسد بوی ترش، تند یا نامطبوع و رنگ تیره‌تر یا کدرتر از حالت معمول دارد.

  • سمنوی ترش شده آبکی، چسبناک یا دانه‌دار و مزه ای غیر عادی دارد.

 

منبع نمناک
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
