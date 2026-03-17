پایین آوردن تب کودکان با پیاز شدنی است ؟

پایین آوردن تب یکی از دغدغه های اصلی والدین هنگام بیماری فرزندانشان است. تب در کودکان نشانه ای از واکنش بدن به عفونت یا بیماری است، اما اگر کنترل نشود، می تواند نگران کننده باشد. پایین آوردن تب کودکان در خانه با روش های ایمن و مؤثر، به والدین کمک می کند تا آرامش خود و کودک را حفظ کنند.

پیاز به دلیل داشتن ترکیبات ضد ویروسی و ضد التهابی از گذشته به عنوان یک روش موثر برای کاهش تب بدن کودکان استفاده می شد.

آیا پیاز تب کودک را پایین می آورد ؟

پیاز به دلیل خواص ضدعفونی و ضدمیکروبی که دارد، علاوه بر کاهش تب، در پاکسازی بدن از عوامل عفونی نیز مفید است. اسید فسفریک موجود در پیاز به محض ورود به جریان خون، عوامل بیماری زا و عفونی را از بین می برد. این اثر بر روی کاهش تب و احساس بهتر بیماران نیز تاثیرگذار است. از پیاز می توان حتی برای درمان عفونت های گوش نیز بهره گرفت، تنها باید با دقت و مراقبت استفاده کرد.

کف پای انسان شامل تعداد زیادی از پایانه های عصبی است که به اندام های مختلف بدن وصل شده و به آن ها دسترسی دارند. این پایانه ها که به آن ها نقاط نصف النهاری گفته می شود، بسیار حساس و با توان الکتریکی بالا هستند. این نقاط با نقاط در طب سوزنی مرتبط هستند و تحت تاثیر انواع محرک ها قرار می گیرند. به همین دلیل، قرار دادن پیاز بر روی این نقاط می تواند اثرات مثبتی بر سایر اندام ها داشته باشد.

چطور با پیاز تب کودک را پایین بیاوریم ؟

پایین آوردن تب کودکان با پیاز یکی از روش های سنتی در فرهنگ ایرانی است که برخی خانواده ها از آن استفاده می کنند.

قرار دادن حلقه های پیاز درون جوراب کودک یا ماساژ کف پا با پیاز می تواند به کاهش تب کمک کند. این روش سنتی هنوز هم در بسیاری از فرهنگ ها به عنوان یک درمان خانگی موثر برای تب شناخته می شود.

برای این روش، یک پیاز خام را برش دهید و تکه های آن را در جوراب کودک قرار دهید یا برش های نازک پیاز را روی کف پای او بگذارید و با جوراب بپوشانید. اعتقاد بر این است که پیاز گرمای بدن را جذب می کند. با این حال، این روش علمی نیست و باید با احتیاط و به عنوان مکمل سایر روش ها استفاده شود.

روش های دیگر پایین آوردن تب کودک

والدین باید توجه داشته باشند که استفاده از پیاز نباید جایگزین روش های اصلی مانند پاشویه یا داروهای تأییدشده شود. همچنین، پوست کودک را بررسی کنید تا از حساسیت یا تحریک جلوگیری شود. روش های دیگر پایین آوردن تب کودک را در ادامه مطالعه کنید:

سبک کردن پتو

پتوی ضخیم باعث بیشتر شدن حرارت بدن کودک می شود. سبک کردن پوشش کودک در خواب تأثیر مثبتی در کاهش تب دارد.

کمپرس سرد

قرار دادن پارچه خنک و مرطوب بر روی پیشانی کودک می تواند باعث کاهش دمای بدن شود. تبخیر آب پارچه نیاز به حرارت دارد و این حرارت را از بدن کودک جذب می کند و کودک خنک می شود. البته آب نباید خیلی سرد باشد و بهتر است دمایی نزدیک به دمای طبیعی بدن داشته باشد.

برای این کار مقداری آب درون ظرفی بریزید و یک حوله یا پارچه مناسب را داخل آب فرو کنید. بعد آن را به خوبی فشار دهید تا آب اضافی خارج شود و پارچه مرطوب بماند، اما آب از آن چکه نکند. سپس پارچه یا حوله را روی پیشانی کودکتان قرار دهید. این کار را تا زمان پایین آمدن تب کودک انجام دهید. به یاد داشته باشید که لازم است به طور مداوم بعد از کم شدن رطوبت پارچه، آن را بردارید و دوباره در آب خنک فرو کنید.

کنترل دمای محیط

گاهی با کاهش مناسب دمای محیط هم می توان تب کودکان را کاهش داد. بودن در یک محیط خیلی گرم اثر خوبی روی تب ندارد. البته این موضوع به معنای کاهش دمای خانه کمتر از حد معمول نیست.

پاشویه

پاشویه کردن در تمام سنین نقش موثری در کاهش تب دارد. در کودکان برای پاشویه باید دستمال نخی را در آب ولرم قرار داده و سپس بر روی پا و شکم کودک بگذارید.

آبرسانی به بدن

نوشیدن مایعات و آب به کمتر شدن تب کمک می کند. برای نوزادان هم شیر مادر و شیر خشک می تواند موثر باشد. در صورتی که کودک شما غذا هم می خورد، در صورتی که تمایل داشته باشد به او غذا بدهید.

مالش پیاز و روغن

یک پیاز را از وسط ببرید و کف پای کودک را با آن بمالید. این کار می تواند درجه حرارت بدن را کاهش دهد. برای ماساژ کف پا می توانید از روغن زیتون هم استفاده کنید.

پایین آوردن تب کودک با نمک

برخی پزشکان طب سنتی یکی از راه های سریع پایین آوردن تب کودکان را پاشویه یا آب نمک می دانند؛ بدین صورت که پاهای کودک را داخل آب نمکی که دمای آن نزدیک به دمای طبیعی بدن است پاشویه کنید. مراقب باشید که آب زیادی خنک نباشد.

پایین آوردن تب کودک با گلاب

گلاب خاصیت ضد باکتری و ضد التهابی دارد و باعث کاهش دمای بدن می شود. برای کاهش تب کودک با گلاب می توانید ترکیبی از آب و گلاب را به دست و پای کودک خود به طور مداوم بمالید.

چه زمانی ضروری است برای درمان تب به پزشک مراجعه کنیم؟

به طور کلی، در موارد زیر با پزشک کودک خود تماس بگیرید: