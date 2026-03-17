معروف ترین گیاهان عطاری برای درمان سرماخوردگی

برای درمان سرماخوردگی با گیاهان عطاری، می توانید از دمنوش های ترکیبی مانند بابونه، ختمی، گل گاو زبان، و نعنا استفاده کنید که به تسکین علائم گلودرد، سرفه و احتقان بینی کمک می کنند.

۱. زنجبیل برای کاهش احتقان بینی

زنجبیل دوای سرفه های مداوم، گلودرد و احتقان آزادهنده سرماخوردگی است. ترکیبات فعال این ماده غذایی سرشار از خواص ضدالتهابی و ضدمیکروبی هستند و با خنثی کردن عوامل محرک سینوس، مجرای تنفسی را کاملا باز می کنند. بنابراین برای درمان سریع تر عوارض سرماخوردگی مثل تب، عطسه، سرفه، گلودرد و آبریزش بینی می توان رویش حساب کرد.

نحوه مصرف: بعد از خرید آنلاین از عطاری، مقداری زنجبیل تازه له شده را با آب بجوشانید و آن را با کمی عسل یا آب لیمو نوش جان کنید. جویدن زنجبیل خام نیز برای تسکین سرفه های پی در پی مؤثر است.

۲. گیاه دارویی بابونه برای درمان عفونت های تنفسی

گیاه دارویی بابونه دارای خواص آرامش بخش است و برای هر نوع نا آرامی، از سوءهاضمه تا اضطراب، بی خوابی، اختلالات تنفسی و برونشیت توصیه می شود. یکی از کاربردهای مهم و ارزشمند این گیاه درمان لتهاب و تسکین علایم سرماخوردگی است. اگر نمی خواهید به باکتری ها و ویروس ها اجازه گردوخاک در بدنتان بدهید یا دست کم نمی خواهید دچار درد گلو و سرفه های سرماخوردگی شوید، به مصرف دمنوش بتبونه عادت کنید.

نحوه مصرف: مقداری برگ تازه یا خشک شده بابونه را در قوری بریزید و چند دقیقه بجوشانید. دم کرده این گیاه را همراه عسل نوش جان کنید.

۳. سیر برای تسکین گلودرد

سیر یک طبیب گیاهی حاذق و درمانگر کامل سرماخوردگی است. این ماده غذایی ارزشمند دستی به سیستم ایمنی می کشد و آن را برای مقابله با انواع بیماری های سل، ریه، آسم، عفونت، زخم و مالاریا آماده می کند. یکی از مهم ترین کاربردهای سیر تسکین علائم سرماخوردگی و آنفولانزاست. اگر سرفه امانتان را بریده و به دنبال راهی برای کاهش گلودرد و گرفتگی بینی می گردید، به ترکیبات ضد التهابی سیر پناه ببرید.

نحوه مصرف: با ترکیب سیر له شده و عسل یک معجون آنتی بیوتیکی برای ایمن سازی بدن تهیه کنید و هر روز مقداری از آن را نوش جان کنید.

۴. زردچوبه برای درمان سرفه های خشک

یکی از خواص درمانی زردچوبه در طب سنتی مربوط به درمان سریع سرفه خشک است. این ادویه دارویی سرشار از ماده ضدالتهابی و ضدباکتریایی کورکومین است به دلیل داشتن ترکیبات آنتی اکسیدانی، قوای بدن را برای مبارزه با عامل بیماری بیشتر می کند. طبیبان مصرف زردچوبه را برای تقویت سیستم ایمنی و پیشگیری از بروز بیماری ها نیز توصیه می کنند.

نحوه مصرف: مقداری پودر زردچوبه را در یک لیوان شیر گرم بریزید و بنوشید. راه دیگر، جوشاندن زردچوبه با آب و کمی فلفل سیاه و نهایتا نوشیدنش با عسل و دارچین است.

۵. آویشن برای بازکردن مجرای تنفسی

دم کرده این گیاه همه کاره را در طول تابستان بنوشید تا از سرمای زمستانه در امان بمانید. آویشن یکی از محبوب ترین گیاهان عطاری برای درمان بیماری های تنفسی است. ترکیبات فلاونوئیدی این گیاه ماهیچه های نای را شل می کنند و از التهاب گلو می کاهند تا راه هوا باز شود و علائم برونشیت و سرفه به سرعت تسکین پیدا کند.

نحوه مصرف: مقداری برگ آویشن تازه یا پودر آویشن را با آب بجوشانید و این دم کرده را به دل خواه با عسل، آب لیمو و دارچین نوش جان کنید.

۶. خرگوشک یا گل ماهور برای بهبودی سریع تر

گیاه خرگوشک به خاطر خواص شگفت انگیز در درمان سرماخوردگی، آنژین و برونشیت و تسکین حالت های عصبی، اضطراب و حتی اختلال قلب، درد مفاصل، بهبود زخم و … جایگاه ویژه ای در طب سنتی دارد. این گیاه گل دار تمام علائم رایج سرماخوردگی مثل گلودرد، سرفه، سرماخوردگی، کوفتگی و برونشیت را به طور کامل درمان می کند. حتی خاصیت خلط آورر دارد و دوای مؤثر سرفه های مزمن است.

نحوه مصرف: برگ های خرگوشک را بجوشانید و دم کرده اش را با عسل، هل و طعم دهنده های دیگر نوش جان کنید.

۷. ریشه شیرین بیان و تقویت سیستم ایمنی

اکثرا شیرین بیان را به تسکین سوزش معده، زخم معده و رفلاکس اسید معده می شناسیم، در حالی که یکی از مهم ترین کاربردهایش تسکین علائم ناخوشایند سرماخوردگی مثل گلودرد و سرفه است. ریشه این گیاه ضدالتهاب خاصیت خلط آور و عفونت کش دارد؛ همچنین مصرف منظم آن سیستم ایمنی را تقویت می کند تا کمتر دچار سرماخوردگی شوید.

نحوه مصرف: در طول دوره سرماخوردگی روازنه حداکثر ۲ تا ۳ لیوان جوشانده شیرین بیان را نوش جان کنید. مصرف بیشتر این گیاه دارویی تهوع آور است.

۸. دانه زنیان؛ کشنده عفونت های ویروسی

دانه زنیان حاوی تیمول است: مؤثرترین ماده ضدباکتری که تا امروز شناخته ایم. به برکت وجود این ماده در ساختار زنیان، دانه های این گیاه برای ایمن سازی بدن و کمک به دفع سرماخوردگی، آنفولانزا و سایر عفونت های ویروسی معجزه می کنند. ماده ارزشمند دیگری به نام کارواکرول در ترکیبات این دانه هست که باعث آزادسازی مجاری تنفسی می شود و اثر ضدسرفه این گیاه دارویی را تقویت می کند.

نحوه مصرف: از شب قبل مقداری دانه زنیان را در آب خیس کنید و روز بعد ناشتا بنوشید. همچنین می توانید این دانه را همراه با آب جوشیده نوش جان کنید.

۹. لیمو برای ریکاوری سریع تر بیماری

اگر پای صحبت بزرگ ترها درباره مریضی و مریض داری بشینید، حتما می شنوید که برای درمان سرماخوردگی باید مرکبات خورد. لیمو یکی از مرکبات ارزشمند و سرشار از ویتامین سی است که سرفه را در دم خفه می کند، التهاب را از بین می برد، عفونت را از بدن خارج می کند و سرعت ریکاوری را بالا می برد. برای درمان علائم خشکی گلو و درد آزاردهنده حلق در فصل سرما، تا می توانید لیمو نوش جان کنید.

نحوه مصرف: ترکیب آب لیموی تازه و مقداری عسل را در یک لیوان آب جوش بریزید و روزی چند مرتبه بنوشید. یا اینکه مقداری لیموترش از عطاری آنلاین اسنپ تهیه کنید و کنار غذا نوش جان کنید.

۱۰. نعناع فلفلی و درمان دردهای موضعی

برگ نعناع فلفلی سرشار از منتول است. این ماده به عنوان یک ضداحتقان بی خطر باعث تجزیه سریع مخاط سینوس می شود و هم زمان درد گلو، سینه و سرفه را تسکین می دهد. ترکیبات این سبزی باارزش خواص ضدباکتری و ضدویروسی دارند و نمی گذارند عامل بیماری در بدن قدرت بگیرد. جوشانده این گیاه دارویی علاوه بر سرماخوردگی در تسکین دردهای موضعی، رفع خستگی و ایجاد آرامش و نشاط مؤثر است.

نحوه مصرف: دم کرده نعناع فلفلی و بخور آن هر دو به یک اندازه در تسکین علائم مؤثرند. مقداری برگ نعناع را در آب جوش بجوشانید و صافی را نوش جان کنید یا روزی چند بار بخار این ترکیب را استنشاق کنید.

۱۱. روغن اسطوخودوس برای درمان سرفه و آبریزش

روغن اسطوخودوس اثر آرام بخش و تسکین دهنده دارد و مجاری تنفسی را حسابی باز می کند. به همین خاطر در طب سنتی برای درمان سیاه سرفه، آسم، سرماخوردگی، برونشیت، لارنژیت و عفونت گلو کاربرد فراوان دارد. استنشاق بخار این گیاه دارویی برای رفع احتقان سینوسی، سرفه، گلودرد و آبریزش بینی مؤثر است و هرگونه سردرد، میگرن و بی خوابی را به طرز حیرت انگیزی از بین می برد.

نحوه مصرف: چند قطره روغن اسطوخودوس را در آب داغ بریزید و روزی چند مرتبه با آن بخور بگیرید. همچنین می توانید نواحی گردن، سینه و پشت فرد سرماخورده را با این روغن ماساژ دهید.

۱۲. پیاز، آنتی بیوتیک قوی و عفونت کش

ساده ترین و ارزان ترین راه درمان سرفه همین حالا در آشپزخانه شماست. بخور پیاز گلودرد را آرام، راه بینی را باز، التهاب حلق و نسج را رفع و شدت سرفه را کمتر می کند. وفور ترکیبات آنتی اکسیدانی در این ماده غذایی ارزشمند تیشه به ریشه میکروب های بیماری زا می زند و مثل یک آنتی بیوتیک قوی عفونت را از بدن خارج می کند. همچنین محتوای سلنیوم پیاز قدرت ایمنی بدن برای مبارزه با بیماری را تقویت می کند.

نحوه مصرف: با ترکیب آب پیاز پخته، چای کامفری و عسل یک شربت سرفه تهیه کنید و برای تسکین گلودرد و کاهش سرفه، این شربت را هر روز بنوشید.