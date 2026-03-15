شب گذشته نظامیان صهیونیست در روستای «طمون» در شمال کرانه باختری جلوی یک خودرو را گرفته و آن را به رگبار بستند.

وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد که در این جنایت دو کودک یکی ۷ ساله و دیگری ۵ ساله به همراه پدر و مادرشان به شهادت رسیده و دو کودک دیگر خانواده نیز به شدت زخمی شده‌اند.

منابع فلسطینی می‌گویند این خانواده برای خرید شب عید فطر در حال حرکت به شمت شهر نابلس بودند که این جنایت رخ داد.

نظامیان صهیونیست خودروی به رگبار بسته شده را با خود بردند.

حافظ اوبصبرا کاربر فلسطینی درباره این جنایت نوشت: «پدر خانواده، علی بنی عوده، یک مرد ساده فلسطینی است که با وعد ازدواج کرده و آنها چهار فرزند دارند: عثمان، محمد، مصطفی و خالد، اهل شهرک طمون، در جنوب طوباس در شمال کرانه باختری اشغالی.

آنها سوار ماشینشان شدند و در یک شب ماه رمضان برای خرید لباس عید از خانه بیرون رفتند. ماشین پر از شادی و عشق بود و هر از گاهی یکی از چهار کودک بالا می رفت تا پدرش را که رانندگی می کرد ببوسد و سپس مادرش را که کنارش نشسته بود ببوسد... صحنه ای عادی که ممکن است در هر کجای این کره خاکی اتفاق بیفتد.

اما آنچه بعداً اتفاق افتاد، یک فاجعه بود... یک واحد نیروهای ویژه اسرائیلی سوار بر خودرویی با پلاک فلسطینی، جلوی خودروی این خانواده خوشبخت ظاهر شدند و شروع به تیراندازی سنگین و مستقیم به سمت آنها کردند».

همه شهدا از ناحیه سر و صورت مورد اصابت گلوله قرار گرفته‌اند.

در پی این جنایت شورای شهرک طمون، عزای عمومی اعلام کرده است.