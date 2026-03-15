شیرینی غلات؛ یک خوشمزه مقوی و سیرکننده در روزهای جنگ

همچنین این شیرینی به عنوان یک میان وعده مقوی و سیر کننده برای کودکان گزینه مناسبی است که قطعا از آن استقبال خواهند کرد. شاید با درست کردن این شیرینی خوشمزه کمی از استرس تان در روزهای جنگ کم شود چرا که آشپزی موجب می شود سرتان گرم و کمی از استرس هایتان کم شود. در ادامه برای آموزش این شیرینی خوشمزه با ما همراه باشید:

مواد لازم

کره جامد نصف لیوان

مارشمالو ۲ بسته

نمک ۱.۴ قاشق چای خوری

عصاره وانیل ۲ قاشق چای خوری

کره بادام زمینی ۳.۴ لیوان

رایس کریسپی ۸ فنجان

طرز تهیه

درست کردن ترکیب اصلی این شیرینی کمتر از ۱۵ دقیقه زمان لازم دارد اما باید برای سفت و بسته شدنش، آن را در یخچال قرار دهیم؛ برای درست کردن این شیرینی احتیاج داریم به چند قلم مواد اولیه که در ادامه نام برده شده و نکاتی درباره آن ها گفته می شود:

کره: این که از کره حیوانی یا گیاهی استفاده می کنید کاملا به دلخواه شماست اما قطعا استفاده از کره پاستوریزه حیوانی در خوش طعم شدن شیرینی شما تاثیرگذار است.

مارشمالو: که می توانید از دو نوع معمولی و مینیاتوری آن استفاده کنید؛ این که از مارشمالوی سفید یا رنگی استفاده می کنید کاملا به دلخواه خودتان است ولی من ترجیح می دهم نوع ساده (سفید رنگ) آن را استفاده کنم.

رایس کریسپی یا برنج کریسپی: ماده اصلی این شیرینی به حساب می آید که ماده ایی تقریبا شبیه به غلات صبحانه است، اگر رایس کریسپی اصل در اختیار ندارید می توانید به جای آن از برنجک ایرانی استفاده کنید.

کره بادام زمینی: که طعمی آجیلی به شیرینی غلات می دهد و از الزامات این شیرینی به حساب می آید، از کره بادام زمینی کاملا نرم و خامه ای که بدون قند و نمک باشد استفاده کنید.

عصاره وانیل و نمک: که به عنوان طعم دهنده در اغلب کیک ها و شیرینی ها استفاده می شود، اگر عصاره وانیل ندارید به ناچار از پودر وانیل استفاده کنید، در اضافه کردن نمک زیاده روی نکنید.

و اما روش آماده کردن شیرینی غلات :

یک قالب مربعی شکل شیرینی پزی به ابعاد ۲۲ در ۲۲ سانتی متر را با کاغذ روغنی پوشانده و روی کاغذ روغنی را با برس روغنی چرب کنید.

نصف لیوان کره جامد را داخل یک قابلمه بریزید و قابلمه را روی حرارت متوسط گاز قرار دهید تا کره با حرارت ملایم گاز ذوب شود سپس نصف بیشتر مارشمالو ها را داخل کره ریخته و مدام هم بزنید تا آب شده و با کره ذوب شده مخلوط شود، این ترکیب باید کاملا رقیق باشد؛ سپس گاز را خاموش کنید. (مقداری از مارشمالو ها را برای مرحله آخر کنار بگذارید)

اکنون کره بادام زمینی، نمک و عصاره وانیل را به مواد درون قابلمه افزوده و هم بزنید تا همه مواد یکدست شود.

حالا مابقی مارشمالوهای باقی مانده را به همراه رایس کریسپی داخل مواد قبل ریخته و با یک قاشق به خوبی مخلوط کنید.

مواد شیرینی غلات را داخل قالبی که آماده کرده بودید بریزید و به طور یکنواخت پخش کنید و رویه آن را با پشت قاشق صاف کنید، اجازه دهید تا در محیط آشپزخانه گرمای خود را از دست بدهد سپس برای مدت ۱ ساعت در یخچال قرار دهید.

پس از گذشت یک ساعت، قالب را از یخچال خارج کرده و به صورت قطعات مربعی با چاقو برش بزنید.

اکنون شیرینی غلات ما آماده است و می توانید آن را نوش جان کنید.

نکات طلایی

۱. این شیرینی نیاز به مواد قندی چون شکر یا پودر قند ندارد چون شیرینی خود را از مارشمالوها می گیرد.

۲. برای خوشمزه تر شدن این شیرینی می توانید از مغزیجات دلخواه خود استفاده کنید مثلا فندق، بادام، پسته و یا بادام زمینی را به قطعات نسبتا درشت خرد کرده، به همراه رایس کریسپی داخل مواد شیرینی بریزید.

۳. حتما کره را در حالت جامد پیمانه بزنید، چون مقدار کره پس از ذوب شدن بیشتر خواهد شد.

۴. پیمانه را یک لیوان دسته دار فرانسوی در نظر بگیرید.

۵. حتما از قالب مربعی شکل استفاده کنید تا شیرینی ها بعد از برش زدن کاملا هم اندازه باشند، حتما از کاغذ روغنی چرب شده برای کف قالب استفاده نمایید تا شیرینی ها به راحتی از قالب جدا شود.