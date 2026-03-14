اندیشمند برجسته آمریکایی؛ توهم پیروزی سریع، نسخه تکراری شکستهای واشنگتن + فیلم
آمریکا جنگها را با شعار «پیروزی سریع» آغاز میکند، اما با شکست، تریلیونها دلار هزینه و کشته شدن سربازان به پایان میرساند! پروفسور جفری ساکس، اقتصاددان و استاد دانشگاه کلمبیا: آمریکا در تمام طول زندگی من، که دارد طولانی میشود، دشمنانش را دستکم گرفته از ویتنام به بعد. آمریکا بارها و بارها ظرف چند روز یا چند هفته اعلام پیروزی کرده چون دیده جنگها سالها یا دههها طول خواهد کشید و آمریکا بعد از آن با خفت به خانه بازمیگردد. در حالی که در تمام اهداف اعلامی خود شکست خورده و تریلیونها دلار تلف کرده و صدها هزار جان را نابود کرده.