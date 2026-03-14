خلاقیت با «لباسهای روی بند»! + عکس
بعضی هنرمندان برای خلق آثارشان به مکانهای عجیب یا تجهیزات گرانقیمت نیاز دارند، اما هلگا استنتزل نشان میدهد که الهام میتواند در سادهترین چیزهای روزمره هم پیدا شود. او هنرمندی ساکن لندن است که با استفاده از وسایل معمولی خانه مثل لباسها، نان یا وسایل آشپزخانه، صحنههای خلاقانه می سازد.
کارهای استنتزل ترکیبی از عکاسی و مجسمهسازی هستند. او با تا کردن لباسها یا چیدن وسایل به شکلهای خاص، تصاویری میسازد که شبیه حیوانات یا شخصیتهای بامزه به نظر میرسند؛ مثلاً با چند لباس تا شده میتواند شکل یک سگ یا حیوان دیگر را بسازد. نکته جالب این است که او با همین وسایل ساده، تصاویری خلق میکند که بسیار خلاقانه و هوشمندانه به نظر میرسند.
آنچه آثار او را خاص میکند این است که به ما یادآوری میکند زیبایی و خلاقیت در زندگی روزمره هم وجود دارد. استنتزل با نگاه دقیق و صبر زیاد، چیزهای معمولی را به چیزی شگفتانگیز تبدیل میکند. هنر او نشان میدهد که برای خلق ایدههای جالب لازم نیست امکانات زیادی داشته باشیم؛ گاهی فقط کافی است کمی دقیقتر به اطرافمان نگاه کنیم.