رونق ساخت پناهگاههای آخرالزمانی در آمریکا؛ دو وزیر کلیدی ترامپ مخفیانه پناهگاه ضد اتمی سفارش دادند!
طبق گزارش روزنامه تلگراف با آغاز جنگ ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران تقاضا برای ساخت پناهگاههای ضد هستهای و ضد موشکی در آمریکا به شدت افزایش یافته است.
رون هابارد، مالک شرکت Atlas Survival Shelters (یکی از بزرگترین تولیدکنندگان پناهگاههای لوکس زیرزمینی در تگزاس)، اعلام کرده که از زمان شروع جنگ، تعداد استعلامها و سفارشها ده برابر شده است.
مشتریان شامل میلیاردرها، مدیرعاملان بزرگ، سیاستمداران و حتی دو نفر از اعضای ارشد کابینه دولت ترامپ هستند. هابارد ادعا کرده یکی از این وزرا اخیراً به او پیام داده: «پناهگاه من کی آماده میشود؟»