بهترین زمان دریافت بنزین در تهران و کرج

بررسی الگوی مراجعه شهروندان در تهران و البرز نشان می‌دهد بیشترین ازدحام معمولاً در ساعات پایانی روز، به‌ویژه بین ساعت ۱۸ تا ۲۲ رخ می‌دهد. این بازه زمانی زمانی است که بسیاری از شهروندان پس از پایان کار روزانه برای سوخت‌گیری اقدام می‌کنند و در شرایط بحرانی نیز این رفتار تشدید می‌شود.

در مقابل، کارشناسان مدیریت سوخت بهترین زمان مراجعه به جایگاه‌ها را ساعات کم‌تردد شب و صبح زود می‌دانند. به گفته آن‌ها، بازه‌های زمانی ساعت ۱ تا ۶ بامداد و همچنین ۹ تا ۱۱ صبح معمولاً کمترین میزان صف را در جایگاه‌های سوخت دارد.

در شرایط تنش یا شایعات کمبود بنزین، مراجعه هیجانی در ساعات اولیه انتشار خبر باعث ایجاد صف‌های مصنوعی می‌شود؛ در حالی که شبکه توزیع سوخت کشور به‌صورت شبانه‌روزی فعال است و ذخایر استراتژیک برای تأمین نیاز شهروندان در نظر گرفته شده است.

کارشناسان همچنین توصیه می‌کنند شهروندان از پر کردن بیش از حد باک یا ذخیره‌سازی سوخت خودداری کرده و در ساعات خلوت برای سوخت‌گیری مراجعه کنند تا از ایجاد ازدحام و اختلال در خدمات‌رسانی جلوگیری شود.