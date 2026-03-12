سایر رسانه‌ها ۲۱ / ۱۲ / ۱۴۰۴ - ۱۵:۱۸:۳۴

طبقه اپستین دختربچه‌های ما را می‌کشند و به دختران خودشان تجاوز می‌کنند! + فیلم

دکتر فؤاد ایزدی، استاد دانشگاه در برنامه پیرز مورگان: نتانیاهو خواست مردم به خیابان بیایند؛ آمدند، اما علیه خودش! ترامپ بیش از هر ایرانی‌ای مردم را متحد کرد. آنها دختربچه‌های ما را می‌کشند و به دختربچه‌های خودشان تجاوز می‌کنند، این دقیقا طبقه اپستین است. فرهنگ مقاومت یعنی همین؛ بمباران ما را به زانو درنمی‌آورد، متحدترمان می‌کند. مردم ایران سرباز ترامپ و نتانیاهو نمی‌شوند؛ هزینه حمله به ایران سنگین‌تر از آن‌ است که فکرش را می‌کنند.