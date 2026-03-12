قیمت جدید گوشت قرمز و گوشت مرغ در بازار

پرویز جعفری مدیر عامل پشتیبانی امور دام گفت: در حال حاضر مشکلی در توزیع محصولات پروتئینی نداریم.

به گفته وی، در روز‌های نخست جنگ خرید‌های هیجانی نوساناتی در بازار ایجاد شد که با افزایش عرضه، قیمت مرغ به قبل بازگشت.

جعفری قیمت هرکیلو مرغ را ۲۲۰ تا ۲۳۰ هزارتومان و گوشت قرمز یک میلیون و ۲۵۰ هزارتومان اعلام کرد و افزود: با افزایش عرضه، قیمت محصولات پروتئینی به قبل بازگشت.

مدیرعامل پشتیبانی امور دام درباره آخرین وضعیت تامین نهاده‌های دامی بیان کرد: نگرانی در خصوص حمل و نقل نهاده‌های دامی مرتفع شد و توزیع بصورت عادی در حال انجام است، از این رو تولیدکنندگان اطمینان خاطر داشته باشند که نهاده به میزان کافی در اختیارشان قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه سامانه توزیع مرغ منجمد باز شده است، گفت: توزیع مرغ منجمد با نرخ ۲۵۰ هزارتومان بدون محدودیت در حال انجام است.

