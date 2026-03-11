سنگینترین شکست از ویتنام تا امروز؛ درماندگی آمریکا و اسرائیل در جنگ با ایران + فیلم
تحلیلگر چینی: اگرچه آمریکا و اسرائیل توانستهاند اهدافی را در داخل ایران بمباران کنند اما پاسخهای نظامی ایران نشان داده که کشوری که دههها تحت تحریم بوده، توانسته به عمق داراییهای راهبردی آنها نفوذ کند. آمریکا و اسرائیل در جنگ علیه ایران شکست خوردهاند.
زمان آن فرا رسیده که این جنگ دیوانهوار فوراً متوقف شود.
به نظر میرسد ایالات متحده و اسرائیل در این جنگ عملاً شکست خوردهاند.
چرا چنین ارزیابیای مطرح میشود؟ زیرا در حالی که آمریکا و اسرائیل با قاطعیت از بمباران اهدافی در داخل ایران سخن میگویند، ایران نیز نشان داده است که توانایی قابلتوجهی برای عبور از انواع سامانههای دفاع هوایی در اسرائیل و حتی ایالات متحده دارد.