قیمت انواع موتورسیکلت در بازار امروز + جدول
در این گزارش قیمت روز بازار انواع مدلهای موتورسیکلت خارجی و ایرانی را گردآوری نموده ایم.
|
نیروموتور
|
مدل
|
قیمت ( تومان )
|
Yamaha MT25 1401
|
۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰
|
WR 155 1401 یاماها
|
۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰
|
Yamaha XSR 155 1401
|
۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰
|
Yamaha NMAX150 (KLS) 1401
|
۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰
|
Yamaha Aerox155 ABS 1401
|
۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰
|
Yamaha NMAX150 1401
|
۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰
|
Yamaha Aerox155 1401
|
۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰
|
یاماها Mx King 1401
|
۱۹۱,۵۰۰,۰۰۰
|
Yamaha GrandFilano 1401
|
۱۶۸,۵۰۰,۰۰۰
|
1401 Galaxy Jx250
|
۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰
|
Galaxy NH180 1401
|
۱۷۰,۵۰۰,۰۰۰
|
Galaxy NA180 1401
|
۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰
|
Galaxy J200 1401
|
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
|
Sf180 1401
|
۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰
|
Galaxy FX150 1401
|
۱۶۲,۳۰۰,۰۰۰
|
Galaxy SR200 1401
|
۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰
|
راکز 125 1401
|
۱۱۴,۵۰۰,۰۰۰
|
GY 200 1401
|
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰
|
Galaxy X125 1401
|
۶۷,۰۰۰,۰۰۰
|
Galaxy CL150 (KLS) 1401
|
۹۳,۵۰۰,۰۰۰
|
احسان شکاری 200 1401
|
۹۳,۵۰۰,۰۰۰
|
Galaxy TN110 1401
|
۹۳,۵۰۰,۰۰۰
|
احسان شکاری 150 1401
|
۹۰,۰۰۰,۰۰۰
|
Daichi CR 150 1401
|
۵۴,۰۰۰,۰۰۰
|
Galaxy CL150 1401
|
۵۱,۰۰۰,۰۰۰
|
Daichi VP 125 1401
|
۵۱,۰۰۰,۰۰۰
|
احسان 200 1401
|
۶۸,۵۰۰,۰۰۰
|
احسان 150 1401
|
۶۷,۴۰۰,۰۰۰
|
احسان 125 استارتی 1401
|
۶۵,۹۰۰,۰۰۰
|
احسان 125 هندلی 1401
|
۶۴,۵۰۰,۰۰۰
|
Yamaha XMAX250 1401
|
۳۳۷,۸۰۰,۰۰۰
|
Yamaha R25 1401
|
۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰
|
Yamaha QBIX125 1401
|
۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰
|
1401 یاماها WR 155
|
۳۰۳,۵۰۰,۰۰۰
|
Star HLX 1401
|
۹۵,۲۰۰,۰۰۰
|
بنلی
|
مدل
|
قیمت ( تومان )
|
بنلی کی وی vieste 249 سال 1402
|
۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰
|
بنلی اس 180 سال 1402
|
۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰
|
اس 180 سال 1401
|
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰
|
کی وی 150 سال 1402
|
۹۶,۰۰۰,۰۰۰
|
کی وی 150 سال 1401
|
۷۱,۰۰۰,۰۰۰
|
لئونچینو 249 سال 1402
|
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
|
لئونچینو 249 سال 1400
|
۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰
|
لئونچینو 249 سال 1401
|
۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰
|
بنلی اس 249 سال1402
|
۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰
|
اس 249 سال 1401
|
۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰
|
اس 249 سال 1400
|
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
|
بنلی تی ان تی 25 ان سال 1402
|
۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰
|
تی ان تی 25 ان 1401
|
۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰
|
بنلی تی ان تی 150 سال 1402
|
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰
|
تی ان تی نیو 150 سال 1400
|
۹۱,۰۰۰,۰۰۰
|
تی ان تی 150 سال 1401
|
۱۰۵,۵۰۰,۰۰۰
|
تی آر کی 250
|
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
|
تی آر کی 249 سال 1402
|
۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰
|
وی زد 125 سال 1400
|
۵۳,۰۰۰,۰۰۰
|
تی ان 250 سال 1400
|
۸۳,۰۰۰,۰۰۰
|
تی ان تی 249 اس 1401
|
۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
|
تی ان تی 250 نیو فیس
|
۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰
|
کویر موتور
|
مدل
|
قیمت ( تومان )
|
Adventure 249 ABS 1401
|
۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰
|
Primavera Yacht Club 150 1401
|
۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰
|
Scrambler 249 1401
|
۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰
|
Flat Track 249 1401
|
۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰
|
Estrella 249 1401
|
۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰
|
Primavera Touring 150 1401
|
۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰
|
Duke 249 ABS 1401
|
۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰
|
Svartpilen 249 ABS 1401
|
۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰
|
Aquila 249 ABS 1401
|
۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰
|
RC 200 ABS 1401
|
۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
|
Duke 200 1401
|
۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰
|
V 249 1401
|
۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰
|
Z4 249 T 1401
|
۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰
|
Medley 150 ABS 1401
|
۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰
|
Z4 249 R 1401
|
۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰
|
C2 249 1401
|
۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰
|
Liberty S 150 ABS 1401
|
۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰
|
ET1 1401
|
۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰
|
LPB 170 1401
|
۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰
|
Liberty 150 ABS 1401
|
۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰
|
TG 170 1401
|
۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰
|
HPS 249 Pagani 1401
|
۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰
|
1401 (Spoke)TC MAX
|
۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰
|
1401 TC MAX
|
۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰
|
1401 Z2 150 G1 (Spoke Rim)
|
۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰
|
1401 Z2 150 Z2
|
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
|
1401 Z2 150 G1
|
۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰
|
Z2 150 U 1401
|
۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰
|
CUx Ducati 1401
|
۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰
|
T4 200 1401
|
۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰
|
iTank 1401
|
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
|
TC 1401
|
۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰
|
CUx 1401
|
۹۸,۰۰۰,۰۰۰
|
N2 230 N 1401
|
۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰
|
200R SE 1401
|
۹۷,۰۰۰,۰۰۰
|
N2 230 1401
|
۹۴,۰۰۰,۰۰۰
|
TS-X 1401
|
۹۴,۰۰۰,۰۰۰
|
ST3 220 1401
|
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
|
iTango 1401
|
۸۷,۰۰۰,۰۰۰
|
T2 248 N 1401
|
۸۶,۰۰۰,۰۰۰
|
S2 ADV 150 1401
|
۷۵,۰۰۰,۰۰۰
|
S5 150 1401
|
۷۴,۰۰۰,۰۰۰
|
S2 150 1401
|
۷۲,۰۰۰,۰۰۰
|
S1 125 (Type 2) 1401
|
۶۲,۰۰۰,۰۰۰
|
CDI 200 1401
|
۵۳,۰۰۰,۰۰۰
|
CDI 150 1401
|
۵۲,۰۰۰,۰۰۰
|
CDI 125 1401
|
۵۰,۰۰۰,۰۰۰
|
ES5 1500 1401
|
۴۸,۰۰۰,۰۰۰
|
ES5 N 2000 1401
|
۴۸,۰۰۰,۰۰۰
|
ES1 1800 1401
|
۴۵,۰۰۰,۰۰۰
|
ES1 1800 1401
|
۴۳,۰۰۰,۰۰۰
|
ES8 1500 1401
|
۴۳,۰۰۰,۰۰۰
|
ES6 1500 1401
|
۴۳,۰۰۰,۰۰۰
|
1401 ۱۹۵۸
|
۴۳,۰۰۰,۰۰۰
|
ES2 1500 1401
|
۴۸,۰۰۰,۰۰۰
|
M1 70 1401
|
۳۸,۰۰۰,۰۰۰
|
MAD Truck 1401
|
۳۷,۰۰۰,۰۰۰
|
EST2 1500 1401
|
۳۴,۰۰۰,۰۰۰
|
EST4 1500 1401
|
۳۳,۰۰۰,۰۰۰
|
MAD 1401
|
۳۱,۰۰۰,۰۰۰
|
دینو
|
مدل
|
قیمت ( تومان )
|
کاوان 150 سال 1399
|
۴۵,۵۰۰,۰۰۰
|
کاوان 150 سال 1401
|
۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰
|
کاوان 150 سال 1400
|
۴۸,۰۰۰,۰۰۰
|
کاوان پلاس 125 سال 1400
|
۵۹,۰۰۰,۰۰۰
|
دینو مدل کاوان پلاس مدل 1401
|
۹۵,۰۰۰,۰۰۰
|
ویند 200 سال 1401
|
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
|
ویند 200 سال 1399
|
۵۶,۰۰۰,۰۰۰
|
ویند 200 سال 1400
|
۶۰,۰۰۰,۰۰۰
|
لئوپارد 200 سال 1399
|
۴۷,۰۰۰,۰۰۰
|
کاوان 125 سال 1399
|
۳۶,۰۰۰,۰۰۰
|
جفت سیلندر کروز 250
|
۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰
|
طرح کلیک 150 سال 1400
|
۴۷,۵۰۰,۰۰۰
|
فیدل کلاسیک اس وای ام سال 1399
|
۵۵,۰۰۰,۰۰۰
|
فیدل 200 اس وای ام سال 1399
|
۶۰,۰۰۰,۰۰۰
|
فیدل 200 اس وای ام سال 1400
|
۶۵,۰۰۰,۰۰۰
|
زد 2 150 سال 1398
|
۴۴,۵۰۰,۰۰۰
|
زد 2 200 سال 1400
|
۸۸,۰۰۰,۰۰۰
|
دینو بندا BD249 سال 1402
|
۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰
|
دینو طرح کلیک هدا ۱۵۰
|
۹۵,۰۰۰,۰۰۰
|
سایر مدلها
|
مدل
|
قیمت ( تومان )
|
کبیر کلیک 150 سال 1401
|
۶۱,۵۰۰,۰۰۰
|
کبیر کی ال دی 200 1401
|
۷۵,۰۰۰,۰۰۰
|
یاماها wr155 سال 1401
|
۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰
|
هیلتون ۱۵۰۰ وات سال 1401
|
۳۰,۰۰۰,۰۰۰
|
کبیر کلیک 150 سال 1401
|
۵۷,۰۰۰,۰۰۰
|
لیفان پی کی 135 سال 141
|
۵۳,۰۰۰,۰۰۰
|
باجاج پالس ان اس 160 سال 1401
|
۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰
|
یاماها گرند فیلانو 125 سال 1401
|
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
|
یاماها Aerox 155 سال 1401
|
۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰
|
یاماها مدل طرح nvx 155 Aerox سال 1401
|
۶۹,۰۰۰,۰۰۰
|
های پرو (Hi pro) طرح Z1000 سال 1400
|
۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰
|
پرواز ان ام اس 200 سال 1401
|
۴۹,۰۰۰,۰۰۰
|
توسن مینی ام ام 3 3000 وات سال 1400
|
۷۳,۰۰۰,۰۰۰
|
همتاز آر اس 150 سال 1400
|
۶۳,۰۰۰,۰۰۰
|
رهرو طرح باکسر سال 1401
|
۶۳,۰۰۰,۰۰۰
|
پرواز مدل CDI 150 سال 1401
|
۴۸,۰۰۰,۰۰۰
|
پرواز مدل 125 CDI سال 1401
|
۴۶,۵۰۰,۰۰۰
|
تریل پرواز جی وای 200 سال 1401
|
۷۷,۵۰۰,۰۰۰
|
سوزوکی جیکسر سال 1401
|
۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰
|
سحر 125 استارتی 1401
|
۴۸,۰۰۰,۰۰۰
|
سحر آر سی جی 200 سال 1399
|
۲۴,۵۰۰,۰۰۰
|
نامی 2000 وات سال 1401
|
۳۹,۰۰۰,۰۰۰
|
دایچی 3000 ای سی سال 1399
|
۳۹,۵۰۰,۰۰۰
|
تکتاز تی کی 125 استارتی سال 1400
|
۳۸,۵۰۰,۰۰۰
|
هوندا اچ مدل سی بی 190 1401
|
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰
|
هوندا طرح ویو 125
|
۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
|
هوندا اچ مدل سی بی 190 سال 1401
|
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰
|
هوندا ادونس 150 سال 1400(اندونزی)
|
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
|
هوندا کلیک ای 150 سال 1400
|
۹۳,۵۰۰,۰۰۰
|
هوندا کلیک ای 150 سال 1401
|
۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰
|
هانی کلیک 150 سال 1401
|
۵۸,۰۰۰,۰۰۰
|
دایچی سی آر 150 سال 1400
|
۶۰,۰۰۰,۰۰۰
|
دایچی ار ایکس 249
|
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
|
دایچی 3000 ای سی سال 1401
|
۳۸,۰۰۰,۰۰۰
|
پالس ان اس 200
|
۸۹,۰۰۰,۰۰۰
|
باجاج ار اس 200 سال 1400
|
۹۹,۰۰۰,۰۰۰
|
باجاج 220 Avenger سال 1401
|
۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰
|
باجاج ان اس 160 سال 1400
|
۷۶,۰۰۰,۰۰۰
|
باجاج بکسر 150 سال 1398
|
۴۳,۰۰۰,۰۰۰
|
باجاج پالس یو جی فور 180 سال 1395
|
۷۱,۰۰۰,۰۰۰
|
باجاج مدل Avenger 220 سال 1401
|
۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰
|
باجاج پالس 200 ان اس سال 1401
|
۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰
|
ارشیا 150 سی جی سال 1398
|
۲۱,۰۰۰,۰۰۰
|
رایکا 125 سال 1399
|
۲۴,۰۰۰,۰۰۰
|
یاماها مدل طرح nvx 155 Aerox سال 1400
|
۵۳,۰۰۰,۰۰۰
|
یاماها Aerox 155 سال 1400
|
۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰
|
یاماها ام تی 25
|
۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰
|
یاماها ان ام آ ایکس 150 سال 1401
|
۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰
|
یاماها ایروکس 155 سال 1401
|
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
|
یاماها گرند فیلانو 125 سال 1399
|
۹۹,۰۰۰,۰۰۰
|
یاماها کیوبکس 125 سال 1400
|
۹۰,۰۰۰,۰۰۰
|
یاماها کیوبکس 125 سال 1399
|
۸۲,۰۰۰,۰۰۰
|
یاماها XSR 155
|
۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰
|
یاماها NMAX 155
|
۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰
|
یاماها NMAX 155 کی لس
|
۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰
|
کلیک کریستال 150 سال 1399
|
۳۷,۰۰۰,۰۰۰
|
یاماها NMAX 155
|
۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
|
سپهر اس کی زد 1600 وات سال 1400
|
۳۰,۰۰۰,۰۰۰
|
کلیک کریستال 125 سال 1399
|
۳۲,۰۰۰,۰۰۰
|
رادوین ال جی سی سال 1399
|
۳۴,۰۰۰,۰۰۰
|
سپهر اس کی زد 1600 وات سال 1399
|
۲۳,۰۰۰,۰۰۰
|
آشیل دی وای 125 سال 1399
|
۳۶,۰۰۰,۰۰۰
|
سپهر ال 200 سال 1400
|
۴۷,۰۰۰,۰۰۰
|
تیزتک سی جی 150 سال 1399
|
۲۵,۵۰۰,۰۰۰
|
سپهر اف اس 110 سال 1399
|
۳۱,۰۰۰,۰۰۰
|
کلیک LURTS 150 سال 1400
|
۳۹,۰۰۰,۰۰۰
|
فیدل کلاسیک 169 سال 1399
|
۵۹,۰۰۰,۰۰۰
|
فیدل اس وای ام 200 سال 1399
|
۶۱,۰۰۰,۰۰۰
|
کلیک ثاقب خودرو ۱۵۰ کی لس سال 1400
|
۴۲,۵۰۰,۰۰۰
|
اس وای ام 250 لاکی
|
۸۶,۰۰۰,۰۰۰
|
ایباک وی ان 1200 سال 1399
|
۳۲,۰۰۰,۰۰۰
|
کلیک بلنتا 150 سال 1401
|
۵۷,۰۰۰,۰۰۰
|
کلیک بلنتا 150 سال 1400
|
۴۶,۹۰۰,۰۰۰
|
کلیک هدا 150 سال 1400
|
۵۰,۰۰۰,۰۰۰
|
کلیک هدا 150 1401
|
۵۲,۰۰۰,۰۰۰
|
شهاب سی جی 150 سال 1399
|
۲۷,۰۰۰,۰۰۰
|
شهاب ویو 130 سال 1400
|
۲۷,۵۰۰,۰۰۰
|
کلیک هدا 150 سال 1399
|
۳۹,۰۰۰,۰۰۰
|
همتاز ای اچ 200
|
۳۶,۵۰۰,۰۰۰
|
همتاز ای اچ 800
|
۲۰,۰۰۰,۰۰۰
|
همتاز HANWAY NK 250
|
۹۳,۰۰۰,۰۰۰
|
همتاز Blenta click vr 150
|
۴۸,۵۰۰,۰۰۰
|
شهاب سی جی 125 سال 1399
|
۲۶,۰۰۰,۰۰۰
|
آپریلیا اس آر 150 سال 1398
|
۴۸,۵۰۰,۰۰۰
|
همتاز چهار چرخ CF1000
|
۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰
|
همتاز چهار چرخ AU200
|
۹۷,۰۰۰,۰۰۰
|
همتاز چهار چرخ AU150
|
۶۵,۰۰۰,۰۰۰
|
همتاز چهار چرخ CF600
|
۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰
|
همتاز ان بی 200
|
۷۰,۰۰۰,۰۰۰
|
همتاز ای ام 1200
|
۳۱,۰۰۰,۰۰۰
|
همتاز ای ام 3000
|
۴۲,۵۰۰,۰۰۰
|
همتاز ای ار اس 2 5000
|
۱۰۴,۵۰۰,۰۰۰
|
همتاز چهار چرخ ATV125
|
۵۲,۰۰۰,۰۰۰
|
همتاز چهار چرخ ATV250
|
۸۷,۰۰۰,۰۰۰
|
همتاز آر اس 150 سال 1399
|
۴۵,۰۰۰,۰۰۰
|
همتاز بلنتا 249 زد
|
۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰
|
همتاز 200
|
۴۱,۵۰۰,۰۰۰
|
همتاز BLENTA CR 200
|
۷۹,۰۰۰,۰۰۰
|
همتاز شکاری 200 اس اچ
|
۴۰,۵۰۰,۰۰۰
|
همتاز 150
|
۳۴,۵۰۰,۰۰۰
|
همتاز ایکس ای ام 200 سال 1399
|
۳۸,۵۰۰,۰۰۰
|
لاکی 2000 اس ایکس
|
۳۲,۰۰۰,۰۰۰
|
رهرو باکسر 150 سال 1400
|
۳۴,۰۰۰,۰۰۰
|
رهرو سی جی 125 سال 1399
|
۲۴,۰۰۰,۰۰۰
|
رهرو سی جی 125 سال 1399
|
۲۹,۰۰۰,۰۰۰
|
رهرو 125 سال 1400
|
۳۴,۰۰۰,۰۰۰
|
رهرو 150 ام دبلیو
|
۳۱,۰۰۰,۰۰۰
|
رهرو کریستال طرح کلیک 150 سال 1400
|
۳۵,۰۰۰,۰۰۰
|
رهرو ام دبلیو 150 سال 1400
|
۴۱,۰۰۰,۰۰۰
|
دلتا وای دی 1500 سال 1399
|
۲۵,۵۰۰,۰۰۰
|
دلتا سی دی آی ۱۲۵ مدل 1398
|
۲۲,۵۰۰,۰۰۰
|
تی وی اس 180 Apache
|
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
|
تی وی اس JUPITER 110 سال 1398
|
۶۶,۰۰۰,۰۰۰
|
تی وی اس وگو 110 سال 1401
|
۸۰,۵۰۰,۰۰۰
|
تی وی اس مدل RockZ سال 1401
|
۸۴,۰۰۰,۰۰۰
|
هیرو هانک 150 سال 1395
|
۴۸,۰۰۰,۰۰۰
|
تلاش سی دی ای 150 سال 1399
|
۲۸,۵۰۰,۰۰۰
|
تریل پرواز جی وای 200 سال 1399
|
۵۵,۰۰۰,۰۰۰
|
تریل روان کیو ام 200 1401
|
۹۲,۵۰۰,۰۰۰
|
ثمین اسکوتر برقی BIMAX X1 PRO
|
۴۰,۰۰۰,۰۰۰
|
ثمین کی اف 1200
|
۱۹,۰۰۰,۰۰۰
|
ثمین SK500 SERI A
|
۱۸,۵۰۰,۰۰۰
|
ثمین SK500 SERI B
|
۲۰,۵۰۰,۰۰۰
|
ثمین SK500 SERI C
|
۲۰,۵۰۰,۰۰۰
|
ثمین کی ان 500 وات
|
۱۸,۵۰۰,۰۰۰
|
نامی 800 وات سال 1398
|
۲۱,۰۰۰,۰۰۰
|
نیرو محرکه نامی 125 هندلی
|
۲۴,۰۰۰,۰۰۰
|
نیرو محرکه نامی 125 استارتی
|
۲۷,۵۰۰,۰۰۰
|
نیرو محرکه نامی 150
|
۲۷,۵۰۰,۰۰۰
|
نیرو محرکه نامی 200
|
۲۸,۰۰۰,۰۰۰
|
نیروی محرکه EL510
|
۳۴,۰۰۰,۰۰۰
|
پیشتاز D4-150cc
|
۴۱,۰۰۰,۰۰۰
|
پیشتاز evo 200
|
۵۷,۰۰۰,۰۰۰
|
پیشتاز D4 200
|
۴۱,۰۰۰,۰۰۰
|
لاکی دبلیو 1500 ام ای
|
۲۵,۰۰۰,۰۰۰
|
پیشتاز PMT150
|
۴۱,۰۰۰,۰۰۰
|
سوزوکی جیکسر اس اف سال 1398
|
۷۰,۰۰۰,۰۰۰
|
رودوین 135
|
۳۴,۰۰۰,۰۰۰
|
ار اس 200
|
۸۹,۰۰۰,۰۰۰
|
پیشتاز 200 سی دی ای
|
۳۱,۵۰۰,۰۰۰
|
هرم اسپید 130
|
۳۲,۰۰۰,۰۰۰
|
سوزوکی جیکسر سال 1400
|
۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰
|
استار اچ ال ایکس 150
|
۳۷,۰۰۰,۰۰۰
|
پیشتاز 150 سی دی ای
|
۳۹,۰۰۰,۰۰۰
|
سوزوکی v-storm سال 1400
|
۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰
|
آپاچی 160
|
۶۰,۰۰۰,۰۰۰
|
ژوپیتو 110
|
۴۰,۰۰۰,۰۰۰
|
جهانرو مدل CF250 RACE سال ۱۴۰۰
|
۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰
|
سوزوکی اینازوما 250 سال 1399
|
۱۹۴,۵۰۰,۰۰۰
|
توسن آر ال 5 5000وات سال 1400
|
۷۹,۰۰۰,۰۰۰
|
سوزوکی اینازوما 250 سال1400
|
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
|
توسن مینی ام ام 3 3000 وات سال 1399
|
۵۹,۰۰۰,۰۰۰
|
توسن اس کی 6 6000 وات سال 1400
|
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰
|
پیشتاز کافه ریسرانژکتوری ایکس 249
|
۶۵,۰۰۰,۰۰۰
|
توسن اس ار 7 7000 وات سال 1399
|
۹۶,۰۰۰,۰۰۰
|
توسن ۷۰۰۰W SR7 ECO سال ۱۴۰۰
|
۹۶,۰۰۰,۰۰۰
|
باسل اسکوتر 125اس سی دو Bassel
|
۴۱,۰۰۰,۰۰۰
|
ت توسن ۶۰۰۰W SK6 ECO سال ۱۴۰۰
|
۸۷,۰۰۰,۰۰۰
|
توسن اس کی 6 6000 وات سال 1399
|
۸۷,۰۰۰,۰۰۰
|
زمرد کویر 125
|
۳۱,۰۰۰,۰۰۰
|
توسن آر ال 5 5000وات سال 1399
|
۷۹,۰۰۰,۰۰۰
|
زمرد کویر 150
|
۳۱,۵۰۰,۰۰۰
|
باسل 200 سی جی
|
۳۲,۰۰۰,۰۰۰
|
توسن اس ار 7 7000 وات سال 1400
|
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
|
باسل 150 سی جی
|
۳۰,۰۰۰,۰۰۰
|
توسن مینی ام ام 3 3000 وات سال 1400
|
۷۰,۰۰۰,۰۰۰
|
کی وی Vieste 249 1400
|
۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰
|
زمرد کویر 200
|
۳۲,۵۰۰,۰۰۰
|
ساوین ام تی 200 سال 1400
|
۳۲,۰۰۰,۰۰۰
|
کریستال 125 پلاس
|
۳۴,۰۰۰,۰۰۰
|
ساوین ام کی زد 150 سال 1399
|
۳۰,۵۰۰,۰۰۰
|
250 طرح کی تی ام فلات
|
۹۰,۰۰۰,۰۰۰
|
ساوین ام کی زد 169 سال 1399
|
۲۴,۰۰۰,۰۰۰
|
فلات 200 طرح سی ار اف
|
۶۴,۵۰۰,۰۰۰
|
ام کی زد 200
|
۵۴,۰۰۰,۰۰۰
|
متین 200 ام کی زد سال 1399
|
۴۹,۰۰۰,۰۰۰
|
متین 200 سال 1397
|
۴۷,۰۰۰,۰۰۰
|
همتاز FALAT DT 20
|
۸۳,۰۰۰,۰۰۰
|
سی دی ای 150 سال 1399
|
۲۴,۰۰۰,۰۰۰
|
تی وی اس اچ ال ایکس 150 سال 1399
|
۳۸,۰۰۰,۰۰۰
|
200 ام کی زد
|
۵۴,۰۰۰,۰۰۰
|
هوندا اسکوپی 110 سال 1400
|
۶۱,۰۰۰,۰۰۰
|
بهساز موتور برقی لیتیوم یون EMT-S1
|
۳۷,۵۰۰,۰۰۰
|
بهساز موتور برقی اسیدی EMT-S1
|
۲۹,۵۰۰,۰۰۰
|
بیکلاچ ZOMOROD 125 S
|
۳۷,۰۰۰,۰۰۰
|
پانیک 125
|
۴۴,۰۰۰,۰۰۰
|
لاکی 250
|
۸۹,۰۰۰,۰۰۰
|
لاکی 185 وی اف 3
|
۵۷,۰۰۰,۰۰۰
|
لاکی 180
|
۴۷,۰۰۰,۰۰۰
|
رهرو 150 پلاس
|
۳۷,۰۰۰,۰۰۰
|
شباب ویو 130 سال 1399
|
۲۸,۵۰۰,۰۰۰
|
پیشتاز 125
|
۲۸,۵۰۰,۰۰۰
|
وسپا
|
مدل
|
قیمت ( تومان )
|
وسپا GTS SUPER 249
|
۳۰۹,۸۰۰,۰۰۰
|
وسپا SPRINT NOTTE 150
|
۲۹۴,۵۰۰,۰۰۰
|
وسپا GTS 249
|
۲۹۳,۶۵۰,۰۰۰
|
وسپا GTS HPE 249
|
۳۴۲,۵۵۰,۰۰۰
|
وسپا GTS SUPER NOTTE 249
|
۳۳۰,۷۵۰,۰۰۰
|
وسپا GTS SUPER SPORT 249
|
۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰
|
وسپا GTS TOURING 249
|
۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰
|
وسپا GTS YACHT CLUB 249
|
۳۲۴,۹۰۰,۰۰۰
|
وسپا PRIMAVERA 150
|
۲۷۵,۵۰۰,۰۰۰
|
وسپا PRIMAVERA S 150
|
۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰
|
وسپا PRIMAVERA TOURING 150
|
۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰
|
وسپا PRIMAVERA YACHT CLUB 150
|
۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
|
وسپا SPRINT S 150
|
۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰
|
وسپا طرح وسپا کیدز
|
۷,۴۵۰,۰۰۰
|
وسپا V 150
|
۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰
|
وسپا Medley 150 ABS
|
۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰
|
وسپا TG 170
|
۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰
|
وسپا LPB 170
|
۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰
|
وسپا Liberty S 150 ABS
|
۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰
|
وسپا Liberty 150 ABS
|
۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰