راهنمای کامل نجات گوشی خیس و جلوگیری از آسیب

حادثه خبر نمی‌کند. ممکن است کنار استخر باشید و گوشی‌تان ناگهان در آب بیفتد، یا هنگام نوشیدن آب، چند قطره روی گوشی‌تان هم بریزد. خوشبختانه، خیس شدن گوشی به معنی نابودی آن نیست. اگر به‌موقع و درست عمل کنید، می‌توانید از آسیب جدی جلوگیری و دوباره از گوشی‌تان استفاده کنید.

نکته‌ی مهم این است که خشک کردن گوشی فقط به پاک کردن سطح آن خلاصه نمی‌شود. رطوبت در پورت شارژ یا داخل دستگاه می‌تواند مشکلاتی در شارژ و کارکرد ایجاد کند. برخلاف باور عمومی، قرار دادن گوشی در برنج یا استفاده از سشوار، نه‌تنها کمکی نمی‌کند، بلکه ممکن است آسیب بیشتری بزند. در ادامه با روش درست خشک کردن پورت شارژ و رفع مشکلات احتمالی بعد از خیس شدن گوشی آشنا می‌شویم.

اقدامات فوری بعد از خیس شدن گوشی

در لحظه‌ای که متوجه می‌شوید گوشی‌تان خیس شده است، هر ثانیه اهمیت دارد. واکنش سریع و درست می‌تواند تفاوت بین یک تعمیر ساده و خرابی کامل دستگاه باشد.

بسیاری از افراد در چنین شرایطی دچار استرس می‌شوند و ناخواسته با کارهایی مثل روشن کردن گوشی یا استفاده از حرارت، آسیب را بیشتر می‌کنند. بنابراین قبل از هر اقدامی، آرامش خود را حفظ کنید و طبق مراحل زیر پیش بروید تا از خطرات احتمالی جلوگیری شود.

گوشی را فوراً خاموش کنید. این کار از اتصال کوتاه و آسیب به مدار جلوگیری می‌کند.

هر وسیله‌ی متصل مثل هندزفری، کابل یا قاب را جدا کنید.

سطح گوشی را خشک کنید. از دستمال خشک و بدون پرز استفاده کنید و مراقب باشید آب را به داخل پورت فشار ندهید.

گوشی را به‌آرامی تکان دهید تا آب اضافی از درگاه شارژ خارج شود.

آن را در محیطی خشک و دارای تهویه‌ی خوب قرار دهید و از قرار دادن گوشی در آفتاب مستقیم پرهیز کنید. همچنین برای تسریع فرایند می‌توانید از باد ملایم فن استفاده کنید. قرار دادن گوشی در حالت ایستاده یا به پشت می‌تواند به خروج آب کمک کند.

گوشی را همراه با چند بسته‌ی سیلیکاژل داخل کیسه زیپ‌دار بگذارید تا رطوبت را جذب کنند.

پس از چند ساعت، بررسی کنید که پورت دیگر مرطوب نباشد و سپس گوشی را در شارژ قرار دهید.

معمولاً بعد از رعایت نکات ذکرشده گوشی شما خشک می‌شود و می‌توانید آن را به‌راحتی شارژ کنید. فقط توجه داشته باشید که به‌هیچ‌وجه از سشوار یا حرارت مستقیم برای خشک کردن استفاده نکنید، چراکه گرما به مدارها آسیب می‌زند.

اگر گوشی بعد از خشک کردن هم شارژ نشد چه کنیم؟

اگر بعد از خشک کردن پورت شارژ، گوشی‌تان هنوز شارژ نمی‌شود، چند راه وجود دارد که می‌توانید امتحان کنید. اول از همه، یک کابل شارژ دیگر استفاده کنید. گاهی ممکن است خود کابل هنوز نم‌دار باشد و همین باعث فعال شدن هشدار رطوبت در گوشی شود، حتی اگر پورت کاملاً خشک شده باشد.

بسیاری از گوشی‌های هوشمند مدرن زمانی که خیس می‌شوند، هشدار شناسایی رطوبت (moisture detection) نشان می‌دهند. برخی از شرکت‌ها، مثل سامسونگ، این امکان را فراهم کرده‌اند که با پاک کردن حافظه‌ی کش مربوط به USB، هشدار رطوبت را حذف و دوباره قابلیت شارژ را فعال کنید. برای انجام این کار در گوشی‌های سامسونگ مراحل زیر را دنبال کنید:

ابتدا وارد تنظیمات شوید و سپس به Apps (برنامه‌ها) بروید.

آیکون فیلتر بالا را بزنید و Show system apps (نمایش برنامه‌های سیستم) را فعال کنید.

از لیست، USB Settings را پیدا کنید و ابتدا Storage (فضای ذخیره‌سازی) و سپس گزینه‌ی Clear cache (پاک کردن حافظه‌ی پنهان) را بزنید.

حالا دوباره تست شارژ را انجام دهید.

راه‌حل نهایی

اگر بعد از انجام اقدامات لازم و سپس حذف کردن کش مربوط به USB باز هم گوشی شما شارژ نشد و نتوانستید مشکل را برطرف کنید، احتمالاً مشکل سخت‌افزاری است.

احتمال دارد رطوبت به اجزای داخلی یا مدار شارژ آسیب زده باشد. گوشی را به مرکز تعمیرات معتبر ببرید تا بررسی شود. اگر نیاز فوری به شارژ دارید و دستگاه از شارژ بی‌سیم پشتیبانی می‌کند، می‌توانید تا زمان تعمیر از آن روش استفاده کنید.