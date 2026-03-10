فضاپیمای ناسا در حال سقوط به زمین است!
کارشناسان میگویند یک فضاپیمای بزرگ ناسا پس از نزدیک به ۱۴ سال گردش در مدار، روز ۱۰ مارس به زمین سقوط خواهد کرد.
«کاوشگر ون آلن ای»(Van Allen Probe A) ۶۰۰ کیلوگرمی در اوت ۲۰۱۲ به همراه کاوشگر دوقلوی خود موسوم به «کاوشگر ون آلن بی»(Van Allen Probe B) برای مطالعه کمربندهای تابشی اطراف زمین پرتاب شد.
به نقل از اسپیس، هر دو فضاپیما در سال ۲۰۱۹ غیرفعال شدند و زمان بیرون ماندن کاوشگر ون آلن ای از زمین اکنون تقریباً به پایان رسیده است. نیروی فضایی آمریکا پیشبینی کرده است که این فضاپیما روز سهشنبه ساعت ۱۹:۴۵ به وقت منطقه زمانی شرقی با ۲۴ ساعت تأخیر یا بیشتر، دوباره وارد جو زمین خواهد شد.
مقامات ناسا روز دوشنبه در یک پست نوشتند: ناسا انتظار دارد که بیشتر فضاپیما هنگام عبور از جو بسوزد، اما انتظار میرود برخی از اجزا هنگام ورود مجدد باقی بمانند. خطر آسیب رسیدن به ساکنان زمین کم است و تقریباً یک در ۴۲۰۰ تخمین زده میشود.
ریسک پایین آسیب به این دلیل است که آب حدود ۷۰ درصد از سطح زمین را پوشانده و به همین دلیل، هر قطعهای که از ورود مجدد جان سالم به در ببرد، احتمالاً در اقیانوس آزاد سقوط خواهد کرد، نه در داخل یا اطراف یک شهر.
زمان اعلامشده برای ورود مجدد فقط یک تخمین است. این زمان در ساعات آینده با دریافت دادههای بیشتر و بهتر بهروزرسانی خواهد شد.
کاوشگرهای ون آلن که در ابتدا کاوشگرهای طوفان کمربند تابشی نامیده میشدند، به مداری بسیار بیضوی پرتاب شدند که آنها را تا فاصله ۳۰۴۱۵ کیلومتر از زمین دور کرد و تا فاصله ۶۱۸ کیلومتر به زمین نزدیک کرد.
قرار بود این مأموریت فقط دو سال طول بکشد، اما کاوشگر بی تا ژوئیه ۲۰۱۹ و کاوشگر ای تا اکتبر ۲۰۱۹ به فعالیت خود ادامه دادند. آنها دادههایی را جمعآوری کردند که دانشمندان و برنامهریزان مأموریت تا به امروز در حال تجزیه و تحلیل آنها بودهاند.
مقامات ناسا در ادامه نوشتند: دانشمندان با بررسی دادههای بایگانیشده از این ماموریت، کمربندهای تابشی اطراف زمین را مطالعه میکنند که کلید پیشبینی چگونگی تأثیر فعالیتهای خورشیدی بر ماهوارهها، فضانوردان و حتی سیستمهای روی زمین مانند ارتباطات، مسیریابی و شبکههای برق هستند. کاوشگرهای ون آلن با مشاهده این مناطق پویا، به بهبود پیشبینی رویدادهای آبوهوایی فضا و پیامدهای احتمالی آنها کمک کردند.
انتظار میرفت هر دو کاوشگر تا سال ۲۰۳۴ در مدار زمین باقی بمانند. با وجود این، خورشید در سالهای اخیر به طور غیرمنتظرهای فعال بوده و به انبساط جو سیاره ما و افزایش اصطکاک بین ماهوارههای در حال چرخش منجر شده است.
چنین اثراتی احتمالاً مدت زمان حضور کاوشگر ون آلن بی در فضا را نیز کوتاه کردهاند، اما به طور چشمگیری کمتر از کاوشگر دوقلوی آن. به گفته ناسا، انتظار نمیرود کاوشگر بی تا پیش از سال ۲۰۳۰ دوباره وارد فضا شود.