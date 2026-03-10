راهکارهایی برای مهار استرس جنگ در خانواده
در زمان جنگ راهکارهایی جهت مهار استرس در سطح خانواده وجود دارد.
جنگ واقعیتی است دردناک که میتواند کل اعضای یک خانواده را از نظر روحی و روانی متاثر کند، تاثیر مخرب جنگ بر اعضای یک خانواده میتواند بر کل جامعه نیز تاثیر منفی بگذارد. بنابراین توجه به راهکارهایی جهت کاهش و مهار استرس و اضطراب در میان اعضای یک خانواده در زمان جنگ ضرورتی انکار ناپذیر است. به هر صورت که بخواهیم به قضیه نگاه کنیم، زندگی در هر وضعیتی جریان دارد و نیاز است اعضای یک خانواده و اعضای جامعه تحت تاثیر جنگ بتوانند با اتخاذ راهکارهایی خود را با وضعیت حاری که در آن به سر میبرند منطبق کنند تا بتوانند تا زمان فروکش کردن بحران کمتر دچار مشکل و زحمت شوند و به زندگی خود ادامه دهند و بتوانند تا حد امکان سلامت جسمی و روحی و روانی خود را حفظ کنند. در این میان اخبار نقش مخربی دارد که میتواند سلامت روحی و روانی اعضای یک خانواده را از خود متاثر کند.
نقش مخرب اخبار
دکتر کیهان نیا روانپزشک در گفت و گو با روزنامه همشهری به نقش مخرب اخبار در افزایش استرس در طول دوران جنگ اشاره میکند و میگوید: دو راه حل مهم وجود دارد، راه اول این است که خانوادهها کمتر به اخبار ماهوارهها گوش کنند، چرا که ماهوارهها هرکدام اهداف خود را دارند و در جهت منافع کشورخود اخبار و تحلیلها و تفسیرها را منتشر میکنند.گوش کردن به این اخبار و مخصوصا تفسیر اخباری که در شبکههای ماهوارهای منتشر میشود، میتواند بر ذهن و روح و روان اعضای خانواده تاثیر منفی بگذارد و آنها را دچار نوعی استرس و اضطراب مداوم کند. یعنی اعضای خانواده را کلافه کرده و نوعی بیم و امید در آنها ایجاد میکند. آنها دائم از خود میپرسند چه اتفاقی خواهد افتاد، خوب خواهد بود یا بد؟ وضعیت ما چه خواهد شد، وضعیت اقتصادی چه خواهد شد؟ آیا امکان کار کردن برای من وحود خواهد داشت؟ مجموعه این پرسشهایی که در ذهن شکل میگیرد میتواند یک استرس و اضطراب دائمی در میان اعضای یک خانواده ایجاد کند.
تاثیر بر کودکان
او درباره تاثیر اخبار روی کودکان نیز توضیح میدهد: در برخی مواقع یا بسیاری از مواقع پیش میآید که درباره اخبار با اعضای خانواده یا دوستان خود صحبت کنید، در این مواقع به هیچ وجه کوکدان نباید حضور داشته باشند، اخبار منفی تاثیر مخربی بر روح و روان کودکان میگذارد. چرا که کودکان قدرت حل و فصل مسائل را ندلرد، شب با استرس و نگرانی به خواب میروند و به احتمال زیاد خوابشان دچار اختلال میشود و احتمال دارد به یکباره از خواب بپرند.
راهکار کاهش تاثیر اخبار
این روانپزشک راه حل جالبی را جهت کاهش تاثیر مخرب اخبار بر روح و روان اعضای خانواده ارائه میدهد و در این باره توضیح میدهد: این وضعیت باعث بگو مگو و افزایش نگرانی در خانوادهها میشود. بنابراین باید کمتر به اخبار و به ویژه تفسیرهای خبری گوش داد، توضیه میشود برای پی بردن به اوضاع جاری در دو مقطع ۳۰ دقیقه بیشتر اخبار در طول روز گوش ندهید. اخبار جنگ در ساعات مختلف اغلب تکرار میشود و بهتر است در زمانی که اتفاق خاصی رخ نداده اعضای خانواده از اخبار به دور بمانند.
راهکارهایی برای کاهش و مهار استرس جنگی
او در ادامه توضیح میدهد: اگر خانوادهها کمتر و در یک برنامه زمانیدی شده به اخبار گوش دهند و در حضور کودکان درباره اخبار و تفسیر اخبار صحبت نکنند، خود به خود از استرس و اضطراب در اعضای خانواده و در میان کودکان کاسته خواهد شد. اما نمیتوانیم ایدهآلیستی فکر کنیم و بگوئیم در شرایط بحرانی و جنگی اضطراب و تشویش وجود نداشته باشد. جنگ یک مساله واقعی است و هرجقدر شما اعصاب پولادین داشته باشید، ازاخبار و وقایع مرتبط با آن متاثر میشوید.
دکتر کیهان نیا به عنوان راهکارهای کاهش استرس در زمان جنگ بر این نکات تاکید میکند: برای کاهش استرس و اضطراب در زمان بحران و جنگ، معاشرت با اعضای خانواده و دوستان توصیه میشود. البته در صورت امکان معاشرت حضوری و در صورتی که امکان پذیر نباشد با تلفن با یکدیگر در تماس باشند. اگر در جایی هستند که خطر حمله آنها را تهدید نمیکند یا کمتر تهدید میکند در پارکها راه بروند، در واقع ذهن خود را مشغول به یک سری سرگرمی و تفریحات کنند. اگر درجایی هستند که حملاتی به آنجا انجام میشود، تلاش کنند سر خود را در خانه با فعالیتهایی نظیر کتاب خواندن، فیلم دیدن یا موسیقی گوش دادن، گرم کنند.