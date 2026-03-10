فرار آمازون و مایکروسافت از مراکز داده خلیج فارس
خدمات ابری آمازون و مایکروسافت آژور در حال انتقال حجم کاری حیاتی خود از مراکز خلیجفارس به هند و سنگاپور هستند.
دو غول بزرگ خدمات ابری جهان، آمازون و مایکروسافت در حال انتقال حجم کاری مشتریان خود از مراکز داده واقع در امارات متحده عربی و عمان به سمت بمبئی و سنگاپور هستند. این جابجایی که با هدایت حجم عظیمی از دادههای بانکی و دولتی همراه است.
به گفته یک مدیر اجرایی فعال در حوزه زیرساخت، شرکتها در پی تأمین فوری ظرفیت مورد نیاز در شهرهای بمبئی، چنای، حیدرآباد و کوچی هستند تا بتوانند سرویسهای حیاتی خود، بهویژه برای مشتریان بانکی، را جابجا کنند.
در واکنشی بیسابقه بانک مرکزی امارات متحده عربی بهطور موقت الزامات مربوط به حفظ و نگهداری دادهها در داخل کشور را کاهش داده است. پیش از این شرکتهای ارائهدهنده خدمات مراکز داده از جمله آمازون از مشتریان خود در امارات خواستهاند برای کاهش ریسک اختلال، نسخه پشتیبان دادههایشان را در خارج از خاورمیانه ذخیره کنند.
آمازون در سالهای اخیر همکاری گستردهای با نهادهای دولتی و نظامی داشته است. یکی از مهمترین این همکاریها مشارکت در پروژه ابری نیمبوس است؛ قراردادی چند میلیارد دلاری که بهطور مشترک توسط آمازون و گوگل برای ارائه زیرساختهای رایانش ابری به دولت و نهادهای مختلف اسرائیل اجرا میشود.
بر اساس گزارش رسانههای بینالمللی، این پروژه زیرساختهای پردازش داده، ذخیرهسازی و خدمات هوش مصنوعی را در اختیار بخشهای مختلف اسرائیل قرار میدهد. این خدمات در کشتار مردم و تجاوز به کشورها بهصورت گسترده مورد استفاده قرار میگیرد.