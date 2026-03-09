۴ مدل فرنی مقوی برای افطار + روش تهیه

فرنی یکی از دسرهای سنتی ایرانی است که از کودکی تا بزرگسالی همچنان محبوب است و طرفداران زیادی دارد. پایه فرنی شیر است که معمولا آن را با آرد برنج و در برخی مناطق دیگر با آرد گندم و نشاسته در طعم‌های متفاوت زعفرانی، وانیلی و یا شکلاتی تهیه می‌کنند.

این دسر خوشمزه و لطیف معمولا یکی از غذاهای اصلی کودکان در ماه‌های ابتدایی غذا خوردن است و همچنین در مراسم مذهبی مثل افطاری‌های ماه رمضان و یا به صورت دسر برای مهمانی‌ها و جشن‌ها تهیه می‌شود. در ایام ماه رمضان فرنی کاربرد بیشتری دارد؛ زیرا روزه‌داران می‌توانند هنگام افطار یک دسر نرم و لطیف و شیرین را بخورند. برای درست کردن فرنی روش‌های مختلفی وجود دارد.

ما در این مطلب می‌خواهیم آموزش ۴ مدل فرنی خوشمزه و بسیار مقوی را با شما به اشتراک بگذاریم که دستور تهیه آسانی دارند و برای افطاری ماه رمضان بسیار مناسب است، پس در ادامه این مطلب با طرز تهیه ۴ مدل فرنی خوشمزه همراه ما باشید.

فرنی بادام نارگیلی

مواد لازم

شیر: ۲ پیمانه

پودر بادام: ۲ قاشق غذاخوری

پودر نارگیل: ۲ قاشق غذاخوری

شکر یا عسل: ۲ تا ۳ قاشق غذاخوری

گلاب: یک چهارم لیوان

خلال بادام برای تزیین: به میزان لازم

طرز تهیه

برای درست کردن این فرنی خوشمزه ابتدا آرد برنج را داخل یک قابلمه مناسب بریزید و شیر سرد را کم کم به آن اضافه کنید و هم بزنید تا آرد برنج و شیر با هم مخلوط شوند. قابلمه را روی حرارت متوسط اجاق گاز بگذارید و مدام هم بزنید تا کم کم به غلظت برسد، سپس پودر بادام، پودر نارگیل، شکر یا عسل و گلاب را اضافه کنید و کمی دیگر هم بزنید تا فرنی جا بیفتد و روی آن چین تشکیل شود. حالا فرنی را داخل ظرف سرو بکشید و روی آن را با خلال بادام تزیین کنید، نوش جان.

فرنی پرتقالی

مواد لازم

شیر: ۲ پیمانه

آرد برنج: ۲ قاشق غذاخوری

آب پرتقال: یک و یک دوم پیمانه

شکر: ۲ تا ۳ قاشق غذاخوری

رنده پوست پرتقال: یک دوم قاشق چای‌خوری

گلاب: یک چهارم پیمانه

خلال پسته برا تزیین: به میزان لازم

طرز تهیه

آرد برنج را داخل قابلمه بریزید و شیر سرد را کم کم به آن اضافه کنید و هم بزنید تا کاملا حل شود. قابلمه را روی حرارت متوسط اجاق گاز بگذارید و مدام هم بزنید تا کم کم به غلظت برسد، سپس شکر را اضافه کنید و هم بزنید تا به قوام برسد. حالا آب پرتقال و پوست پرتقال رنده شده را اضافه کنید و با حرارت کم هم بزنید تا فرنی نبرد. وقتی کم کم فرنی جا افتاد، گلاب را اضافه کنید و یک دقیقه بعد اجاق گاز را خاموش کنید. فرنی را داخل ظرف سرو بکشید و بعد از اینکه خنک شد روی آن را با خلال پسته تزیین کنید، نوش جان.

فرنی ارده

مواد لازم

آرد برنج: ۲ پیمانه

شیر: ۲ پیمانه

ارده: ۲ قاشق غذاخوری

شکر یا عسل: ۳ قاشق غذاخوری

گلاب: ۱ قاشق غذاخوری

پودر هل: یک چهارم قاشق چای‌خوری

کنجد و پودر دارچین برای تزیین: به میزان لازم

طرز تهیه

آرد برنج را توی قابلمه بریزید و شیر سرد را کم کم به آن اضافه کنید تا حل شود. قابلمه را روی حرارت متوسط اجاق گاز بگذارید و مدام هم بزنید تا غلیظ شود. حالا ارده، شکر یا عسل و هل و گلاب را اضافه کنید و به هم زدن ادامه بدهید تا فرنی جا بیفتد. وقتی روی فرنی چین افتاد یعنی آماده است. فرنی را داخل ظرف سرو بکشید و وقتی خنک شد، روی آن را با کنجد و دارچین تزیین کنید، نوش جان.

فرنی کارامل عربی

مواد لازم

شیر: ۲ پیمانه

آرد برنج: ۲ قاشق غذاخوری

شکر: ۴ قاشق غذاخوری

شکر برای کارامل: ۲ قاشق غذاخوری

گلاب: ۱ قاشق غذاخوری

کره: ۱ قاشق مرباخوری

خلال پسته برای تزیین: به میزان لازم

طرز تهیه

شکر را داخل ماهی تابه بریزید و روی حرارت خیلی کم اجاق گاز قرار بدهید و بدون اینکه هم بزنید اجازه بدهید شکر کم کم آب شود. وقتی نیمی از شکر حل شد، ماهی تابه را دور بدهید تا مخلوط شود. وقتی شکر کاملا آب شد، کره را اضافه کنید و فوری هم بزنید تا سس یکدستی شکل بگیرد. داخل یک قابلمه دیگر آرد برنج و شیر سرد را حل کنید و روی حرارت اجاق گاز قرار بدهید و مدام هم بزنید تا به غلظت برسد، سپس شکر و گلاب را اضافه کنید و نیمی از سس کاراملی را داخل فرنی بریزید تا طعم کارامل بگیرد. وقتی روی فرنی چین افتاد، فرنی را داخل ظرف سرو بکشید و باقی‌مانده سس کاراملی را روی فرنی بریزید و با خلال پسته تزیین کنید، نوش جان.