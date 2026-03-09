الگوی غذایی که در شرایط بحران باید رعایت کنید

دکتر مهرداد شریفی با اشاره به لزوم رعایت نکات تغذیه‌ای در شرایط بحرانی، اظهار کرد: شرط اصلی سالم زیستن، داشتن تغذیه صحیح است و تغذیه صحیح یعنی رعایت دو اصل تعادل و تنوع در برنامه غذایی روزانه.

تعادل به معنی مصرف مقادیر کافی از مواد مورد نیاز برای حفظ سلامت بدن است و تنوع یعنی مصرف انواع مختلف مواد غذایی که در هر گروه غذایی معرفی می‌شوند. بهترین راه اطمینان از تعادل و تنوع در غذای روزانه استفاده از هر شش گروه اصلی غذایی است که شامل نان و غلات، سبزی‌ها، میوه‌ها، شیر و فرآورده‌های آن، گوشت و تخم مرغ و حبوبات و مغز دانه‌ها می‌شود.

رئیس مرکز بهداشت خوزستان در ادامه گفت: مواد غذایی هر گروه، دارای ارزش غذایی تقریبا یکسان هستند و می‌توان از یکی به جای دیگری استفاده کرد.

وی بیان کرد: یکی از مهمترین عوامل خطر بیماری‌های غیرواگیر، تغذیه نامناسب است و این عامل، بیشترین علت بروز اضافه وزن و چاقی، بیماری‌های قلبی عروقی، دیابت نوع ۲ و برخی از انواع سرطان‌هاست. در مقابل،اصلاح الگوی غذایی و انتخاب جایگزین های غذایی مناسب، در پیشگیری از این بیماری‌ها اهمیت بسیار دارد.

انتخاب جایگزین‌های غذایی مناسب

شریفی گفت: برای پیشگیری از بیماری‌های قلبی و عروقی، به جای گوشت قرمز از گوشت سفید استفاده کنید. همچنین برای تامین پروتئین مورد نیاز بدن روزانه، سویا و حبوبات مصرف کنید.

وی با بیان اینکه حبوبات منبع خوب پروتئین و جایگزین مناسب گوشت هستند، ادامه داد: ترکیب غلات مانند نان یا برنج همراه با حبوبات، پروتئین مورد نیاز بدن را تامین می‌کند. تخم مرغ هم منبع غنی از پروتئین و جایگرین مناسب گوشت است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: توصیه می‌کنیم به جای نان‌های سفید، از نان‌هایی که سبوس بیشتری دارند استفاده شود. به جای سس‌های چرب مانند مایونز، از سس‌های مناسب همراه سالاد مانند آبلیمو، آبغوره یا ماست کم‌چرب مصرف کنید. به جای مصرف شیر و لبنیات پرچرب هم از انواع پاستوریزه کم‌چرب استفاده شود.

وی اضافه کرد: به جای فست‌فودها بهتر است از غذاهای سنتی ایرانی مانند انواع آش و حلیم استفاده شود. همچنین به جای خرید انواع نوشابه‌های گازدار و آبمیوه‌های صنعتی، دوغ کم‌نمک و بدون گاز و کفیر مصرف کنید.

شریفی گفت: ماهی، غذای سلامتی است. سعی کنید ماهی را در هفته دو بار به صورت بخارپز، آب‌پز یا کبابی مصرف کنید.

وی با بیان اینکه شربت‌ها و آب میوه‌های آماده جایگزین میوه نیستند، گفت: باید توجه شود که میوه‌های ریز و درشت ارزش غذایی یکسانی دارند.

رئیس مرکز بهداشت خوزستان گفت: از سبزی‌های معطر تازه یا خشک مانند نعناع، مرزه، ترخون و ریحان یا سیر، پیاز، لیموترش تازه و آب نارنج برای بهبود طعم غذا و کاهش مصرف نمک استفاده کنید.

وی افزود: با پخت غذا به صورت آب‌پز، بخارپز، کبابی و تنوری، چربی غذا را کاهش دهید. نصف بشقاب غذا نیز باید به سبزی و سالاد اختصاص داده شود.