روش های اورژانسی پیشگیری از خونریزی در مجروحان

انواع خونریزی

عضو هیات‌علمی دانشگاه علوم‌پزشکی جندی‌شاپور با بیان اینکه خونریزی‌ها به طور کلی به چند دسته تقسیم می‌شوند، گفت: خونریزی‌ها به سه دسته «سرخ‌رگی»، «سیاه‌رگی» و «مویرگی» تقسیم می‌شوند.

روش‌های اورژانسی پیشگیری از خونریزی

او درباره خونریزی مویرگی توضیح داد: به طور معمول، خونریزی مویرگی، شدت زیادی ندارد و ناشی از آسیب رگ‌های کوچک بدن است و کنترل آن سخت نیست.

این متخصص طب اورژانس در ادامه درباره خونریزی وریدی گفت: این خونریزی مربوط به رگ‌هایی است که خون حاوی دی‌اکسیدکربن را به سمت قلب منتقل می‌کنند. اگر یک سیاهرگ قطع شود، به طور معمول، خونریزی شدید نیست و با یک فشار ساده روی محل زخم کنترل می‌شود.

نعمت‌الهی درباره خطرناک‌ترین نوع خونریزی گفت: خونریزی شریانی (سرخ‌رگی) از رگ‌های اصلی بدن ایجاد می‌شود و مشخصه آن «نبض‌دار» بودن و فشار زیاد خون است. اگر این نوع خونریزی کنترل نشود، فرد به سرعت حجم زیادی از خون خود را از دست می‌دهد و ممکن است دچار عوارض جدی شود.

عضو هیات‌علمی دانشگاه علوم‌پزشکی جندی‌شاپور درباره مفهوم «تروما» اظهار کرد: تروما به هر حادثه‌ای مانند تصادف، سقوط از ارتفاع، برخورد گلوله، برخورد با جسم سخت و موارد دیگر گفته می‌شود. افراد در تمام این موارد ممکن است دچار خونریزی شوند. هدف اصلی در مواجهه با بیماران ترومایی این است که اجازه ندهیم حتی یک قطره خون از دست برود؛ چرا که، ظرفیت محدودی از خون در بدن وجود دارد و از دست دادن بیش از حد آن می‌تواند بسیار خطرناک باشد.

ضرورت حفظ آرامش

نعمت‌الهی با بیان اینکه اولین اقدام در مواجهه با فرد دچار خونریزی حفظ آرامش است، گفت: فردی که کمک می‌کند باید ابتدا آرامش خود را حفظ کند و مراقب پیشگیری از آسیب جدید باشند. همچنین می‌بایست با اورژانس پیش‌بیمارستانی (۱۱۵) تماس گرفته شود.

وی ادامه داد: هنگامی که با یک فرد دچار خونریزی مواجه می‌شویم، در وهله نخست می‌بایست مواظب باشیم تا آسیب نبینیم. در صحنه حادثه، ممکن است دستکش در اختیار نداشته باشیم؛ در چنین شرایطی، می‌توان از یک دستمال یا پارچه تمیز استفاده کرد و آن را روی زخم قرار داد و فشار داد. به طور معمول، خونریزی‌های مویرگی با فشار ساده به مدت حدود پنج دقیقه، متوقف می‌شود.

فشار محل زخم برای توقف خونریزی

این متخصص طب اورژانس خاطرنشان کرد: اگر پس از فشار دادن و خون بند نیامد، نباید دستمال خونی را برداریم و با دستمال جدید جایگزین کنیم، بلکه باید دستمال دیگری روی همان دستمال قرار دهیم و فشار را بیشتر کنیم. گاهی نیز می‌توان کمی بالاتر از محل زخم فشار وارد کرد و با یک پارچه، بند یا حتی کمربند محکم بالاتر از محل خونریزی را بست تا فشار بر رگ‌ها بیشتر شود و خونریزی را کنترل کرد.

این متخصص طب اورژانس افزود: در خونریزی‌های شدید، به‌ویژه خونریزی شریانی یا سیاهرگی بزرگ، فشار مستقیم و مداوم روی زخم اهمیت زیادی دارد. حتی اگر بیمار درد داشته باشد، باید فشار را ادامه داد؛ چرا که از دست دادن خون برای بیمار بسیار خطرناک‌تر است. اگر فشار مستقیم بدون وقفه ادامه پیدا کند، پس از چند دقیقه احتمال کنترل خونریزی زیاد خواهد بود.

نعمت‌الهی درباره ضرورت توجه به اهمیت صحنه حادثه گفت: مردم در مواجهه با فرد دچار خونریزی ابتدا باید امنیت صحنه را بررسی کنند. اگر حادثه در وسط جاده یا اتوبان رخ داده باشد، ممکن است خودروهای دیگر نیز خطر ایجاد کنند و نباید باعث شویم فرد جدیدی به جمع مصدومان اضافه شود.

او گفت: پس از اطمینان از ایمن بودن صحنه، می‌توان به مصدوم نزدیک شد و از او خواست حرکت نکند. سپس با استفاده از یک پارچه یا دستمال تمیز روی محل زخم فشار مستقیم وارد کرد. در خونریزی‌های مویرگی فشار زیاد یا طولانی لازم نیست، اما در خونریزی‌های سیاهرگی بزرگ ممکن است کمی زمان ببرد و در خونریزی‌های شریانی نیز تا زمانی که نیروهای اورژانس برسند باید فشار مستقیم ادامه داشته باشد.