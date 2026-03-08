خانم بازیگر در شرایط جنگی از بیمارستان تهران خارج شد
امیر شهاب رضویان از تغییر محل زندگی مادرش، رابعه مدنی (بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون) به دلیل شرایط جنگی خبر داد و گفت: تشنجهای مادرم مدتی است برطرف شده و ادامه روند درمانش را در همدان و تحت نظر پزشکان دنبال میکنیم.
این کارگردان و تهیهکننده سینما از آخرین وضعیت جسمانی مادرش، رابعه مدنی (بازیگر پیشکسوت سینما) خبر داد و اظهار کرد: شرایط مادر نسبت به گذشته کمی بهتر شده است و روند درمان مادر در تهران به خوبی در حال انجام شدن بود. اما متاسفانه شرایط جنگی باعث شد که روز شنبه «۱۷ اسفندماه» تهران را به مقصد همدان ترک کنیم.
وی در پاسخ به این پرسش که ادامه روند درمان در همدان امکانپذیر است، گفت: خوشبختانه تشنجهایی که مادر پیش از این درگیر آن بود مدتی است که برطرف شده است و تحتنظر پزشک معالجش در تهران درمان ادامه خواهد داشت و دوستان و رفقای خوبی در همدان دارم که پزشک هستند که آنها نیز به روند درمان کمک خواهند کرد.
رضویان یادآور شد: شرایط جنگی و صدای بمبارانها در محل سکونتمان در سیدخندان تهران به گونهای بود، که آرامش مادر را برهم میزد و به همین دلیل به شهر زادگاهمان سفر کردیم تا اقامت کوتاهی در خانهی پدریام داشته باشیم.