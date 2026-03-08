قیمت سکه و قیمت طلا امروز یکشنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۴ +جدول
آخرین قیمت طلا و سکه برای امروز یکشنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۴ منتشر شد.
قیمت سکه و قیمت طلا امروز یکشنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
قیمت سکه و قیمت طلا امروز یکشنبه ۱۷ اسفند ۱۴۰۴
بروزرسانی: ۰۸:۰۰
عنوان نرخ
قیمت (تومان)
گرم طلای ۱۸ عیار
۲۰٬۱۲۳٬۰۰۰
مثقال طلا ۱۸ عیار
۸۷٬۱۷۲٬۰۰۰
اونس طلای جهانی
۵۱۷٫۱۱۲
سکه امامی
۲۰۹٬۰۰۵٬۰۰۰
سکه بهار آزادی
۲۰۴٬۱۴۰٬۰۰۰
نیم سکه
۱۰۸٬۱۹۰٬۰۰۰
ربع سکه
۵۹٬۵۲۰٬۰۰۰
سکه گرمی
۲۹٬۵۰۰٬۰۰۰
منبع اطلاعات