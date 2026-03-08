به دنبال وقوع جنگ در کشور بسیاری از مراکزی که در نزدیکی مراکز حساس واقع شده بودند برای تامین هر چه بهتر امنیت جامعه هدف خود نسبت به جابجایی اقدام کردند و بهزیستی هم یکی از این مراکز بوده است. انتقال نوزادان شیرخوارگاه آمنه به نقاط امن، از نخستین اخباری بود که در بحبوحه جنگ فعلی منتشر شد و از فعالان و دلسوزان این حوزه رفع نگرانی کرد.

بهزیستی جامعه هدف گسترده و متنوعی دارد و باید برای همه مددجویان تحت پوشش خود برنامه‌های دقیقی را تدوین و اجرا کند و در این میان معلولان، به عنوان یکی از گروه‌های حساس تحت پوشش نیازمند توجهی ویژه هستند. خبر تماس بهزیستی با خانواده‌های مددجویان معلول و تحویل مددجویان به آن‌ها در حالی منتشر شده است که بسیاری از خانواده‌ها شرایط اینکه بتوانند فرزند معلولشان را نزد خود آورده و در خانه نگهداری کنند را ندارند.

سیدحسن موسوی چلک، رئیس کمیته مدیریت بحران و پدافند غیرعامل سازمان بهزیستی کشور، در تشریح جزئیات خبر فوق به خبرآنلاین، می‌گوید: واگذاری فعلی کودکان و مددجویان معلول تحت پوشش بهزیستی به خانواده‌ها اجباری و از روی تهدید نیست.

او در پاسخ به اینکه آیا قرار است همه مراکز نگهداری از مددجویان بهزیستی تخلیه شوند، می‌گوید: نه قرار نیست چنین اتفاقی بیفتد و فقط مراکزی که در مجاورت مراکز حساس بوده‌اند را تخلیه می‌کنیم. موسوی چلک می‌افزاید: معمولا در زمان وقوع بحران یکی از وظایفی که داریم کاهش ظرفیت موجود مراکز از طریق ارجاع افراد مددجو به خانواده‌های زیستی یا غیرزیستی (اقوام) است و در بحران‌های قبلی هم چنین اتفاقی افتاد.

او می‌گوید: ۲۶۳۱ نفر از مددجویان مراکز توانبخشی بهزیستی را به خانواده آن‌ها تحویل داده‌ایم و از مراکز ما ترخیص شده‌ و ۵۸۴ نفر به دیگر مراکز بهزیستی جابجا شده‌اند.

جابجایی بیش از ۲۰۰۰ کودک بهزیستی در قالب‌های مختلف

رئیس کمیته مدیریت بحران سازمان بهزیستی کشور می‌گوید: در حوزه کودکان بهزیستی نیز ۵۷ مرکز جابجایی انجام شده است و بیش از ۲۰۰۰ کودک یا در قالب خانواده زیستی یا غیرزیستی، فرزندخوانده، خانواده میزبان و امین موقت یا مرخصی به خانواده اقوام رفته‌اند و در حوزه توانبخشی هم فکر می‌کنم تنها ۷ مرکز در مجاورت مراکز حساس باقی مانده که جابجایی آن‌ها هنوز انجام نشده است.

موسوی چلک می‌گوید: بخشنامه‌ای که ما در سازمان بهزیستی در این ایام صادر کردیم، بخشنامه رسمی ما است و در این بخشنامه اینطور آمده است: «در خصوص واگذاری افراد به خانواده‌ها لازم است صرفا در مواردی اقدام شود که شرایط تخصصی و قانونی واگذاری فراهم باشد و از هرگونه واگذاری اجباری که ممکن است موجب نارضایتی یا آسیب‌های بعدی شود اکیدا پرهیز گردد» و به عبارتی واگذاری فعلی کودکان و مددجویان به خانواده‌ها اجباری و از روی تهدید نیست.

او تاکید می‌کند: اگر مرکزی این کار را انجام داد که خانواده‌ای را با زور به بردن مددجو از بهزیستی وادار می‌کند، تخلف کرده و خانواده‌ها می‌توانند به ما گزارش بدهند؛ البته ما انتظار داریم که خانواده‌ها در این شرایط بهزیستی را همراهی کنند و مسئولیت حمایت از فرزندان را خودشان برعهده بگیرند. اینکار وظیفه‌شان است. البته ما شرایط مردم را هم لحاظ می‌کنیم.

رئیس کمیته مدیریت بحران و پدافند غیرعامل سازمان بهزیستی کشور می‌گوید: در همه جای دنیا فرد معلول و ... را خانواده‌ها نگهداری می‌کنند و حالا ساختار کشور ما به گونه‌ای است که دولت در خصوص نگهداری افراد معلول و ... به خانواده‌ها کمک می‌کند.

موسوی چلک اضافه می‌کند: ما هیچ اجباری برای خانواده‌ها نداریم؛ اولویت مصلحت آن فرد است؛ در آنجایی که مراکز نزدیک امکان حساس بودند و خانواده‌ها همکاری نکردند، مددجویان را به دیگر مراکز منتقل کرده‌ایم؛ در روزهای اخیر در دو شهر کردستان و اندیمشک ۲ مرکز توانبخشی ما به خاطر همجواری با مراکز حساس که بمباران شده بودند، شیشه‌هایشان شکسته و سقف مراکز آسیب دیده بود، مجبور شدیم مرکز را جابجا کنیم.

جزئیات پرداخت حق پرستاری با بازگشت مددجویان معلول به خانه

رئیس کمیته مدیریت بحران سازمان بهزیستی کشور در پاسخ به اینکه با تحویل مددجو حق پرستاری به خانواده‌های آن‌ها پرداخت می‌شود یا خیر، می‌گوید: پرداخت حق پرستاری یک فرایندی دارد و جابجایی فعلی مددجویان موقت است و با بهتر شدن شرایط و در صورت سلامت مرکز مربوطه، به مراکز خودشان بازگردانده می‌شوند و پرداخت حق پرستاری به خانواده برای مددجویانی است که به طور دائم در خانه نگهداری می‌شوند.

او می‌گوید: در صورت طولانی شدن این دوره گذار و جابجایی مددجویان به خانه، فرایند حوزه توانبخشی تعیین می‌کند که اگر خانواده بخواهد فرزند معلول خود را نگهداری کند، کارهای مربوط به پرداخت حق پرستاری به خانواده پیگیری شود. سیاست کلان کشور هم این است که فرزندان در وهله نخست در خانه و توسط خانواده نگهداری شوند.

وضعیت پرداخت مستمری مددجویان بهزیستی در شرایط جنگی

رئیس کمیته مدیریت بحران سازمان بهزیستی کشور تصریح می‌کند: مستمری مددجویان بهزیستی طبق روال قبل پرداخت می‌شود؛ عیدی چندین سال است که پرداخت نمی‌شود و تا جایی که خبر دارم، مسئولان مربوطه نامه‌ای را تهیه کردند که پیش‌نویس نامه را خودم دیدم که بر اساس آن سازمان بهزیستی پیگیر است که هم کمک بیشتری به مددجویان و هم مراکز غیردولتی داده شود.

موسوی چلک گفت: همین الان که صحبت می‌کنیم یارانه مراکز غیردولتی توانبخشی زودتر از موعد پرداخت شد و این نشان می‌دهد که سازمان بهزیستی و دولت به دنبال این هستند که تا می‌توانند هم به مددجویان و خانواده‌هایشان و خم به مراکز نگهداری کمک کنند.

او می‌گوید: در حوزه اعتیاد نیز ما نزدیک ۷۰۰۰ نفر از مددجویان را به خانواده‌ها تحویل دادیم و آن‌ها را هم رها نکردیم؛ ۱۷ مرکز کاهش آسیب هم بخاطر همجواری با مراکز حساس تعطیل شدند و مددجویان آن‌ها یا تحویل خانواده شده و یا به مراکز امن دیگر ارجاع داده شدند.

رئیس کمیته مدیریت بحران سازمان بهزیستی کشور می‌افزاید: ما در بهزیستی چه در جنگ ۱۲ روزه و چه در جنگ فعلی، منفعل نبودیم و از مدتها پیش با احتمال اینکه ممکن است جنگ دیگری رخ دهد، آمادگی‌های لازم را برنامه‌ریزی و تمرین کردیم و تدارکات لازم را دیده بودیم؛ مکاتباتی را هم با دادگستری برای حمایتهای قضایی برای ترخیص مددجویان و همچنین تعاملاتی با وزارت کشور و وزارت ارتباطات برای پایداری خط ۱۴۸۰ و ۱۲۳، با وزارت بهداشت برای تامین خدمات بهداشتی، درمانی و تجهیزات توانبخشی را انجام داده بودیم و حتی برای شیرخوارگاه‌ها نیز اقدامات لازم را از قبل پیش‌بینی کرده و انجام دادیم و کاری نبوده است که تازه الان بخواهیم شروع کنیم و اقدامات فعلی در راستای رصد و پیگیری انجام هر چه بهتر امور است.