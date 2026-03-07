تماشای کدام فیلمها استرس را کاهش میدهد؟
کارشناسان سلامت روان تاکید دارند که در زمان جنگ، ابزارهای سادهای مانند تماشای فیلمهای الهامبخش میتواند به تنظیم هیجانات و کاهش استرس کمک کند.
بر اساس گزارش «Health Central»، سینما توانایی منحصربهفردی در بازتاب احساسات ما و هدایت آرام ما در مسیر مواجهه با آنها دارد. چه یک درام احساسی که شما را درگیر کند و چه یک کمدی حالخوبکن که لبخندی بر لبانتان میآورد، فیلمها میتوانند به سازگاری و حتی بهبود ما کمک کنند.
همچنین تماشای فیلمهایی که به افسردگی و اضطراب میپردازند، باعث میشود چالشهای خود را روی پرده ببینید، احساساتتان تایید شود و بدانید تنها نیستید.
در این مطلب که از وبسایت «everymoviehasalesson» جمع آوری شده است، با ۱۰ فیلم شاخص آشنا میشویم که میتوانند در مواجهه با افسردگی و اضطراب مفید باشند.
۱۰ فیلم برتر برای کمک به کاهش اضطراب
۱. «Inside Out» (درون و بیرون) به کارگردانی پیتر داکتر
انیمیشن پیکسار که احساسات را شخصیتپردازی میکند و نشان میدهد اندوه بخشی ضروری از رشد عاطفی است.
۲. «The Secret Life of Walter Mitty» (زندگی پنهان والتر میتی) به کارگردانی بن استیلر
روایتی الهامبخش درباره خروج از رکود و یافتن معنا.
۳. «Good Will Hunting» (ویل هانتینگ نابغه) به کارگردانی گاس ون سنت
داستانی درباره تروما، درمان و قدرت ارتباط انسانی.
۴. «Amélie» (سرنوشت شگفتانگیز املی پولن) به کارگردانی ژان پیر ژونه
قصهای شاعرانه درباره شادی در کمک به دیگران و زیبایی لحظات کوچک.
۵. «The Pursuit of Happyness» (در جستوجوی خوشبختی) به کارگردانی گابریل موچینو
داستان واقعی تابآوری و امید در دل فقر و بیخانمانی.
۶. «Little Miss Sunshine» (میس ساشاین کوچولو) کارگردانی جاناتان دیتون و ولری فاریس
کمدی-درامی درباره خانوادهای ناکامل اما سرشار از عشق.
۷. «Paddington ۲» (پدینگتون ۲) به کارگردانی پل کینگ
فیلمی سرشار از مهربانی و خوشبینی برای روزهای سخت.
۸. «A Beautiful Mind» (یک ذهن زیبا) به کارگردانی ران هاوارد
روایت زندگی جان نش و مواجهه با اسکیزوفرنی؛ تصویری از امید و کرامت انسانی.
۹. «Julie & Julia» (جولی و جولیا) به کارگردانی نورا افرون
درباره یافتن معنا از طریق خلاقیت و شروع دوباره.
۱۰. «About Time» (درباره زمان) به کارگردانی ریچارد کرتیس
یادآوری ارزش لحظه حال و قدردانی از زندگی روزمره.