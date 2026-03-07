خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

راهکارهایی برای کنترل «صدا هراسی» در جنگ

کد خبر : 1759407
لینک کوتاه کپی شد.

صدا هراسی یکی از واکنش‌های طبیعی انسان در شرایط جنگی است؛ حالتی که در اثر حساس شدن ذهن به صداهای ناگهانی ایجاد می‌شود و با نشانه‌هایی مانند تپش قلب یا اضطراب همراه است گه برای کنترل این وضعیت، چند راهکار ساده و فوری وجود دارد.

در شرایط جنگی ذهن انسان نسبت به صداها حساس‌ می‌شود و همین مسئله می‌تواند باعث بروز صداهراسی شود. با این حال، با چند راهکار ساده می‌توان واکنش طبیعی مغز به صداهای ناگهانی را تا حدی مهار کرد.

ریشه‌های بروز این ترس شامل تحریک سیستم هشدار مغز و ترشح آدرنالین، شرطی شدن ذهن به صداهای ناگهانی و تداعی ناخودآگاه خاطرات تلخ عنوان شده است.

صداهراسی با نشانه‌هایی مانند پرش ناگهانی و تپش قلب، احساس تنگی نفس یا تهوع و همچنین بروز خشم یا گریه ناگهانی همراه است.

برای کنترل این وضعیت، اقداماتی فوری پیشنهاد شده است؛ از جمله انجام تنفس مربعی شامل ۴ ثانیه دم، چهار ثانیه حبس نفس و چهار ثانیه بازدم، نام بردن از اشیای اطراف برای تمرکز ذهن، استفاده از صدای خش سفید یا صدای طبیعت و همچنین استفاده از هدفون نویزگیر.

همچنین برای مراقبت از کودکان توصیه شده است ترس آن‌ها با منشأ صدا به شکل بازی تبدیل شود، در مواقع اضطراب با در آغوش گرفتن احساس امنیت برایشان ایجاد شود و درباره ماهیت صداها توضیحی ساده و قابل فهم داده به آنها شود.

 

منبع ایسنا
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل