راهکارهایی برای کنترل «صدا هراسی» در جنگ

ریشه‌های بروز این ترس شامل تحریک سیستم هشدار مغز و ترشح آدرنالین، شرطی شدن ذهن به صداهای ناگهانی و تداعی ناخودآگاه خاطرات تلخ عنوان شده است.

صداهراسی با نشانه‌هایی مانند پرش ناگهانی و تپش قلب، احساس تنگی نفس یا تهوع و همچنین بروز خشم یا گریه ناگهانی همراه است.

برای کنترل این وضعیت، اقداماتی فوری پیشنهاد شده است؛ از جمله انجام تنفس مربعی شامل ۴ ثانیه دم، چهار ثانیه حبس نفس و چهار ثانیه بازدم، نام بردن از اشیای اطراف برای تمرکز ذهن، استفاده از صدای خش سفید یا صدای طبیعت و همچنین استفاده از هدفون نویزگیر.

همچنین برای مراقبت از کودکان توصیه شده است ترس آن‌ها با منشأ صدا به شکل بازی تبدیل شود، در مواقع اضطراب با در آغوش گرفتن احساس امنیت برایشان ایجاد شود و درباره ماهیت صداها توضیحی ساده و قابل فهم داده به آنها شود.