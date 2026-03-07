اعتراض یک بازیگر مشهور: فیلم مرا برای تبلیغ جنگ علیه ایران استفاده نکنید/ واکنشها به ویدیوی «بچگانه» تبلیغاتی ترامپ
بن استیلر، بازیگر و کارگردان هالیوود، با انتشار پیامی از کاخ سفید خواست تا فیلم سینمایی «تندر استوایی» را از ویدیوی جنجالی تبلیغاتی خود که برای همراهسازی افکار عمومی با جنگ علیه ایران تهیه شده است، حذف کند و تأکید کرد: «جنگ فیلم نیست.»
یک ویدیوی جنجالی که از سوی کاخ سفید و ظاهراً برای تبلیغ سیاستهای جنگطلبانه دولت دونالد ترامپ در قبال ایران منتشر شده، به سوژه داغ شبکههای اجتماعی تبدیل شده است. این ویدیوی مونتاژ شده که با هیجانافزایی بصری همراه است، صحنههایی از فیلمهای پرفروش و سریالهای هالیوودی مانند «گلادیاتور»، «شجاعدل»، «مرد آهنی»، «بریکینگ بد»، «ددپول» و «تاپ گان» را در کنار تصاویر واقعی حملات پهپادی قرار داده و در پایان با شعار «پیروزی بینقص» به اوج میرسد.
بن استیلر که فیلم موفق سال ۲۰۰۸ او با نام «تندر استوایی» در این مونتاژ تصویری گنجانده شده است، در واکنش به این اقدام در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «سلام کاخ سفید، لطفاً کلیپ مربوط به فیلم "تندر استوایی" را حذف کنید. ما هرگز به شما اجازه استفاده از آن را ندادیم و هیچ علاقهای نداریم که بخشی از ماشین تبلیغاتی شما باشیم. جنگ فیلم نیست.»
به نظر میرسد این ویدیو با هدف تحریک منتقدان سیاستهای رئیسجمهور ترامپ، بهویژه در آستانه عملیات موسوم به «خشم حماسی» علیه رهبران و ارتش ایران، تهیه شده است. استفاده ابزاری از آثار سینمایی برای توجیه یک مناقشه نظامی، خشم چهرههای رسانهای و کاربران شبکههای اجتماعی را نیز برانگیخته است.
سیموس ملکافضلی، روزنامهنگار متخصص خاورمیانه، در این باره نوشت: «گمان نمیکنم در تاریخ بشر دولت دیگری چیزی به این اندازه شرمآور و تحقیرکننده تولید کرده باشد. شاید هم دارم دستکم میگیرمش.» نیک برایانت، مجری شبکه ایبیسی، نیز با انتقاد از عدم بلوغ در این اقدام پرسید: «آیا در کاخ سفید اصلاً آدم بالغی وجود دارد؟ مگر کسی جدیت و وحشت جنگ را درک نمیکند؟ اینجا خوابگاه دانشجویی است، نه کاخ سفید.»
همزمان، کاربری با نام طنزآمیز «ایوان لاوز وورف» این ویدیو را «بچگانهترین چیزی» خواند که تا به حال دیده است. وینس مانچینی، پادکستساز، نیز با اشاره به تجربه جنگ عراق گفت: «وقتی میشود یک مونتاژ بیارزش از فیلمهای قدیمی ساخت، دیگر چه نیازی به فرستادن کالین پاول برای توجیه جنگ در برابر کنگره بود؟»
انتشار این ویدیو در شرایطی صورت میگیرد که خبرگزاری رویترز روز گذشته گزارشی منتشر کرد مبنی بر اینکه بازرسان نظامی آمریکا احتمال دخالت نیروهای این کشور در حمله به یک مدرسه دخترانه در ایران را تأیید کردهاند؛ حادثهای که منجر به کشته شدن بیش از صد کودک در روز شنبه شد و جشن گرفتن تصاویر حملات هوایی در این ویدیو را بیش از پیش نامناسب جلوه میدهد.
این نخستین بار نیست که چهرههای مشهور از کاخ سفید میخواهند از آثارشان برای اهداف سیاسی استفاده نشود. پیش از این، سابرینا کارپنتر خواستار حذف آهنگ «جونو» از ویدیوی تبلیغاتی مربوط به اخراج مهاجران شده بود. اولیویا رودریگو نیز ماه گذشته نسبت به استفاده از آهنگ «دختر کاملاً آمریکایی» در ویدیویی مشابه اعتراض کرد. کنی لاگینز، خواننده، هم پیشتر خواستار توقف استفاده از آهنگ معروف «منطقه خطر» (از فیلم تاپ گان) در ویدیویی شده بود که حمله به معترضان را نشان میداد.