کرایه نجومی برای مسیر «تهران_شمال»

در یک‌ نمونه، دو مسافر از مرکز شهر تهران قصد سفر به رشت را داشتند و برای این منظور، ۵ میلیون تومان به یک مسافرکش پرداخت کردند.

در نمونه دیگر، برای همین مقصد، درخواست ۲۰ میلیونی توسط راننده به مسافران داده شده است.

تقاضای سفر به شمال طی روزهای هفته جاری از یک‌سو و ضعف سرویس‌دهی حمل‌ونقل برون‌شهری در چنین مواقعی از سوی دیگر، علل جهش قیمت تاکسی‌های برون شهری است.