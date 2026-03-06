کرایه نجومی برای مسیر «تهران_شمال»
دو مسافر از مرکز شهر تهران قصد سفر به رشت را داشتند و برای این منظور، ۵ میلیون تومان به یک مسافرکش پرداخت کردند.
تاکسیهایی که طی چند روز گذشته در مسیر «تهران_شمال»، شهروندان تهرانی فاقد خودروی شخصی را به شهرهای شمالی منتقل کردند، بعضا ۲ تا ۳ برابر «شرایط عادی» کرایه مسافری دریافت کردند.
در یک نمونه، دو مسافر از مرکز شهر تهران قصد سفر به رشت را داشتند و برای این منظور، ۵ میلیون تومان به یک مسافرکش پرداخت کردند.
در نمونه دیگر، برای همین مقصد، درخواست ۲۰ میلیونی توسط راننده به مسافران داده شده است.
تقاضای سفر به شمال طی روزهای هفته جاری از یکسو و ضعف سرویسدهی حملونقل برونشهری در چنین مواقعی از سوی دیگر، علل جهش قیمت تاکسیهای برون شهری است.