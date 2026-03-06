این تجهیزات ساختمان را پس از هر بمباران چک کنید خیلی حیاتی و ضروری هستند
بمباران شهرها معمولاً باعث لرزشهای شدید در ساختمانها میشود. شاید ظاهر ساختمان سالم به نظر برسد، اما ممکن است اتفاقاتی رخ داده باشد که شما از آن خبر نداشته باشید.
به همین دلیل لازم است پس از هر نوبت بمباران، ساختمان را بهدقت بررسی کنید. برای این کار اولویتهایی وجود دارد که رعایت آنها میتواند از بروز خطرهای جدی جلوگیری کند.
مهمترین اولویت، ستونهای ساختمان هستند؛ بهویژه ستونهای طبقه همکف و پارکینگ. این بخشها نقش اصلی را در نگهداشتن سازه دارند و باید با دقت بررسی شوند.
همچنین حتماً دیوارهای باربر ساختمان را چک کنید؛ دیوارهایی که سقف و طبقات بالایی را تحمل میکنند. سقف ساختمان نیز باید بهطور کامل بررسی شود تا از نبود آسیب جدی مطمئن شوید.
ترکهای دیوارها را بسیار جدی بگیرید، بهخصوص ترکهای مورب یا مایل. ترکهای افقی در بالای دیوار یا نزدیک سقف نیز میتوانند نشانه خطر باشند.
ترک پلهها، دیوارهای آجری یا بلوکی و همچنین ترکهای عمودی بلند در گوشههای ساختمان از جمله مواردی هستند که باید با دقت بررسی شوند.
از چارچوب درها و پنجرهها نیز مطمئن شوید. گیر کردن درها یا کج شدن چارچوبها میتواند نشانه مهمی باشد؛ زیرا ممکن است به این معنا باشد که ساختمان بیشازحد تکان خورده یا دچار نشست شده است.
نمای ساختمان و بالکنها را نیز بررسی کنید تا از جدا نشدن سنگ نما، آجر یا قطعات بتن مطمئن شوید.
لولهکشیها اهمیت بسیار بالایی دارند، بهویژه لولههای مربوط به گاز. پس از هر بمباران حتماً آنها را بررسی کنید و به صدای داخل لولهها گوش دهید تا از نداشتن نشتی گاز مطمئن شوید.
لولههای آب و فاضلاب هم بسیار مهم هستند و نباید حتی از کوچکترین ترک در آنها چشمپوشی کرد.
بمباران میتواند باعث آسیب جدی به سیمکشی داخلی ساختمان شود. اگر با قطعی یا نوسان برق مواجه شدید یا بوی سوختگی سیم احساس کردید، تا جایی که ممکن است سیمکشی ساختمان را بررسی کنید.
گرم شدن غیرعادی پریزها و کلیدها نیز میتواند علامت مهمی از آسیب در سیستم برق باشد. بررسی سیمکشی ساختمان به اندازه بررسی لولههای گاز اهمیت دارد.
اما یکی از ضروریترین تجهیزاتی که باید در ساختمانهای چندطبقه بررسی شود، آسانسور است. موج انفجار میتواند ریلها، کابلها، موتور، کنترلها، درها و سنسورهای آسانسور را آسیب بزند.
پس از هر بار بمباران حتماً عملکرد آسانسور را بررسی کنید. اگر حرکت لرزان، توقف ناگهانی یا حتی صدای غیرعادی دارد، از آن استفاده نکنید.
ممکن است بر اثر بمباران و لرزش ساختمان، کابین آسانسور کج یا ناپایدار شده باشد یا حتی سیستم ترمز ایمنی آن از کار افتاده باشد؛ وضعیتی که میتواند به سقوط آسانسور منجر شود.
بنابراین تمام بخشهای آسانسور را با دقت بررسی کنید و از هیچ قسمتی چشمپوشی نکنید؛ زیرا آسانسورها پس از بمباران میتوانند به یکی از خطرناکترین و مرگبارترین تجهیزات ساختمان تبدیل شوند.