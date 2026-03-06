چگونه از مواد غذایی در زمان قطعی برق مراقبت کنیم؟
قطع برق در شرایط بحران و جنگ میتواند زندگی روزمره شهروندان را با چالشهای جدی روبهرو کند. رعایت چند نکته ساده اما کاربردی میتواند به حفظ ایمنی، نگهداری مواد غذایی و مدیریت منابع محدود انرژی در این شرایط کمک کند.
در شرایط بحران و به ویژه در زمان وقوع درگیریهای نظامی، احتمال اختلال یا قطع کامل برق در برخی مناطق وجود دارد. در چنین شرایطی آگاهی از چند اقدام ساده میتواند به شهروندان کمک کند تا ایمنی خود و خانوادهشان را حفظ کرده و با مدیریت بهتر منابع موجود از بروز مشکلات بیشتر جلوگیری کنند.
مدیریت مواد غذایی در زمان قطع برق
در صورت قطع برق، توصیه میشود درِ یخچال و به ویژه فریزر تا حد امکان باز نشود؛ زیرا باز و بسته شدن مداوم درِ فریزر باعث از دست رفتن سرمای ذخیره شده میشود. در صورت بسته ماندن درِ فریزر، مواد غذایی میتوانند تا حدود ۴۸ ساعت در دمای مناسب باقی بمانند.
همچنین در صورت طولانی شدن قطعی برق، میتوان برخی مواد غذایی مانند گوشت، مرغ و ماهی را با لایهای از نمک فراوان پوشاند تا از فساد سریع آنها جلوگیری شود.
تأمین نور و مدیریت شارژ وسایل ارتباطی
در شرایط قطع برق، حفظ شارژ تلفن همراه اهمیت زیادی دارد؛ چرا که تلفن همراه یکی از مهمترین ابزارهای ارتباطی در بحران به شمار میرود. برای صرفهجویی در مصرف باتری، خاموش کردن اینترنت همراه، کاهش نور صفحه نمایش و بستن برنامههای غیرضروری توصیه میشود.
در صورت نیاز، میتوان از باتری خودرو برای شارژ تلفن همراه استفاده کرد. البته این کار باید در فضای باز و با رعایت نکات ایمنی انجام شود. همچنین در برخی موارد میتوان از پورت USB لپتاپ برای شارژ گوشی استفاده کرد، مشروط بر اینکه دستگاه دارای شارژ کافی باشد.
برای تأمین نور نیز استفاده از روشهای ساده و اضطراری میتواند مفید باشد؛ از جمله ساخت چراغ روغنی با قرار دادن فتیله نخی در ظرفی حاوی روغن مایع. قرار دادن بطری آب شفاف روی نور چراغقوه یا فلش تلفن همراه نیز میتواند باعث پخش بهتر نور در محیط شود.
نکات ایمنی فنی در ساختمانها
در زمان قطع برق توصیه میشود تمام وسایل برقی حساس از پریز جدا شوند تا هنگام وصل شدن مجدد برق، از آسیب احتمالی ناشی از نوسان جلوگیری شود.
همچنین استفاده از آسانسور در زمان قطع یا ناپایداری برق میتواند خطرناک باشد و شهروندان باید از آن خودداری کنند. در ساختمانهایی که دارای پارکینگ مکانیزه هستند نیز بهتر است نحوه باز کردن درِ پارکینگ با اهرم دستی از پیش آموزش داده شود تا در مواقع اضطراری امکان خروج خودرو فراهم باشد.
توجه به مسائل امنیتی در زمان تاریکی
قطع برق میتواند باعث اختلال در سیستمهای امنیتی مانند دزدگیرها و آیفونهای تصویری شود. در چنین شرایطی توصیه میشود درهای ورودی با قفلهای محکمتر مانند قفل کتابی تقویت شوند.
همچنین برخی روشهای ساده مانند نصب زنگوله یا قوطی فلزی در پشت در میتواند در صورت باز شدن در، صدایی ایجاد کند و به ساکنان درباره ورود احتمالی افراد ناشناس هشدار دهد.
آمادگی و آگاهی شهروندان در شرایط اضطراری میتواند نقش مهمی در کاهش آسیبها و حفظ ایمنی خانوادهها داشته باشد.