English العربیه
مسی ترامپ را تشویق کرد! +عکس

اسطوره آرژانتینی در اقدامی جنجال آفرین رئیس جمهور آمریکا را به خاطر بمباران غیرقانونی ایران تشویق کرد.

لیونل مسی به همراه تیم اینتر میامی بامداد امروز(جمعه) در کاخ سفید میهمان ترامپ بود که در این جلسه رئیس جمهور آمریکا در بخشی از صحبت‌هایش درباره حمله به ایران صحبت کرد که در عین ناباوری با تشویق مسی و هم تیمی‌هایش همراه شد تا رسانه‌های خارجی این اقدام مسی را نقد کنند. 

سایت  Drop site در این زمینه نوشت: لیونل مسی، فوق ستاره فوتبال، در حالی که دونالد ترامپ دستاوردهای نظامی ایالات متحده در جنگ بی‌دلیل علیه ایران، از جمله بمباران‌هایی که منجر به کشته شدن بیش از ۱۲۰۰ ایرانی - بیش از ۳۰۰ کودک - شده است را توصیف می‌کند، او را تشویق می‌کند.

لیلا حامد، خبرنگار مارکا هم با انتقاد از این رفتار مسی نوشت: دونالد ترامپ به طور اتفاقی در مقابل کل تیم اینتر میامی از بمباران غیرقانونی بیشتر ایران خبر داد.

صدها کودک در چند روز گذشته در ایران کشته شده‌اند. اما لیونل مسی و هم‌تیمی‌هایش با تشویق پاسخ می‌دهند. عجیب است. 

منبع فارس
