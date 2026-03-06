واکنش جمعی از خوانندگان پاپ به شهادت رهبر انقلاب

سالار بحیرایی خواننده و آهنگساز در واکنش به حملات نیروهای صهیونیستی آمریکایی به کشورمان و شهادت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب نوشت: «او مردی بود که در طوفانِ دشمنی‌ها، قامتش خم نشد و صدایش نلرزید.

سال‌ها با صلابت از عزت این سرزمین پاسداری کرد و دل‌های مومنان را به امید پیوند زد. امروز اگرچه جسمش در میان ما نیست اما راه و اندیشه‌اش زنده است. یقین داریم روزی آنان که در برابرش ایستادند نیز به بزرگی و استواری‌اش اعتراف خواهند کرد. شهادتش تسلیت و راهش پررهرو»

علی رها خواننده و آهنگساز نیز در واکنش به شهادت رهبر معظم انقلاب نوشت: «با اندوهی عمیق، شهادت ایشان را تسلیت عرض می‌کنیم. سال‌ها ایستادگی و صلابت در برابر دشمنان، برگ زرینی در تاریخ این ملت به یادگار گذاشت. بی‌تردید نام و راه او در حافظه مردم ماندگار خواهد ماند. این ضایعه را به ملت شریف ایران تسلیت می‌گوییم.»

علی اصحابی خواننده نوشت: «سال‌ها صدای او، طنین استقامت در گوش روزگار بود؛ صدایی که از ایمان می‌آمد و به امید ختم می‌شد. امروز اگرچه در سوگش نشسته‌ایم اما باور داریم اندیشه و مکتبش در جانِ نسل‌ها جاری خواهد ماند. شهادتش را به همه دلدادگان حقیقت تسلیت عرض می‌کنیم.»

پیربد دیگر خواننده موسیقی پاپ نوشت: «او در هنگامه‌ تندبادِ تهدید، کوهِ اطمینان بود؛ نه واژه‌ای از هراس بر زبان آورد و نه گامی از یقین واپس نشست. اکنون که ردای خاک را وانهاده و به افق‌های بلند پیوسته است، نامش در حافظه‌ تاریخ این سرزمین، چونان ستاره‌ای خاموش‌نشدنی خواهد درخشید. این مصیبت را تسلیت می‌گوییم و بر راه روشنش درود می‌فرستیم.»

زانکو خواننده نیز در واکنش به شهادت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب نوشت: «او با ایمان و اطمینان قدم برداشت و هرگز در مسیر دفاع از حقیقت، دچار تزلزل نشد. اکنون که به دیدار معبود شتافته است، یادش در دل‌های عاشقان عدالت زنده‌تر از همیشه خواهد بود. برایش علو درجات و برای بازماندگان صبر و آرامش مسئلت داریم.»

مهدی تارخ شاعر، خواننده و آهنگساز نوشت: «او مردِ روزهای دشوار بود؛ آنجا که بسیاری تردید کردند، او یقین را برگزید. آنجا که بیم سایه افکند، او چراغ برافروخت. اکنون در فراقش، دل‌ها اندوهگین است اما راهی که گشود، همچنان پیش روی تاریخ امتداد دارد.»

در حالی که تهران وارد مذاکرات جدی با واشنگتن شده بود، صبح نهم اسفند، آمریکا و رژیم صهیونیستی همانند دوره گذشته بدون توجه به مذاکرات، به خاک ایران تجاوز و به چندین نقطه در شهرهای مختلف کشورمان و از جمله تهران حمله کردند.

‌حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پی حمله صبح روز شنبه رژیم صهیونیستی و آمریکا به شهادت رسیدند. همچنین نهم اسفندماه در حمله وحشیانه صهیونیست‌ها به مدرسه ابتدایی دخترانه شجره طیبه در میناب استان هرمزگان، ۱۶۸ کودک جان خود را از دست داده و به شهادت رسیدند. این حادثه ۹۵ مجروح نیز برجای گذاشته است.

این حملات همچنان ادامه دارد و تاکنون یکهزار و ۲۳۰ نفر از هموطنان به شهادت رسیده‌اند. عملیات‌ «وعده صادق ۴» برای مقابله با حملات نیروهای صهیونیستی آمریکایی آغاز شده و تا شکست دشمنان استمرار خواهد داشت.