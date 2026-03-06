تماشای مداوم اخبار جنگ چه بلایی سر ذهن ما میآورد؟
انتشار مداوم تصاویر و اخبار مربوط به جنگ و ویرانی میتواند برای بسیاری از افراد تجربهای سنگین و اضطرابآور باشد. متخصصان سلامت روان هشدار میدهند که دنبال کردن بیش از حد این اخبار ممکن است فشار روانی و استرس را افزایش دهد.
اخبار مربوط به جنگ، از آمار قربانیان تا تخریب خانهها و آوارگی مردم، میتواند برای بسیاری از افراد تکاندهنده باشد. تماشای چنین بحرانهایی گاهی احساساتی مانند نگرانی، ناامنی یا استرس را در افراد ایجاد میکند؛ احساساتی که ممکن است پیش از این تجربه نکرده باشند. این نگرانیها گاهی به مسائل گستردهتری مانند اقتصاد، امنیت یا آینده عزیزان نیز کشیده میشود.
حس کنترل کاذب با دنبال کردن مداوم اخبار
برخی افراد برای آگاه ماندن از تحولات، مدام تلویزیون را روشن نگه میدارند یا در شبکههای اجتماعی به دنبال خبرهای جدید میگردند. این رفتار میتواند نوعی حس کنترل ایجاد کند، اما روانشناسان میگویند پیگیری بیش از حد اخبار در واقع میتواند نتیجه معکوس داشته باشد و در طول زمان اضطراب را بیشتر کند و حتی برنامه روزانه فرد را مختل سازد.
توصیه متخصصان برای کاهش اضطراب
متخصصان سلامت روان توصیه میکنند افراد به جای تمرکز دائمی بر اخبار، روی چیزهایی تمرکز کنند که در زندگی روزمره قابل کنترل هستند. برای مثال:
-
مصرف غذاهای سالم
-
خواب کافی
-
نوشیدن آب کافی برای حفظ هیدراتاسیون بدن
-
حفظ ارتباط و مراقبت از اعضای خانواده و عزیزان
تأثیر شدیدتر بر افراد دارای اختلالات روانی
افرادی که پیشتر با مشکلاتی مانند اضطراب، افسردگی یا اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) روبهرو بودهاند، ممکن است بیشتر تحت تأثیر اخبار منفی قرار بگیرند. در چنین شرایطی کاهش زمان استفاده از رسانهها و مشورت با پزشک یا درمانگر میتواند به مدیریت بهتر وضعیت روانی کمک کند.