نکات ایمنی هنگام قطعی برق برای تامین گرما و روشنایی

در ادامه راهکارهایی برای استفاده ایمن از این منابع آمده است:

اصول پایه ایمنی در برابر آتش

کپسول آتش‌نشانی تهیه کنید.

در آپارتمان‌ها پیشنهاد می‌شود هر طبقه یکی داشته باشد.

راه‌های خروج اضطراری را بررسی و در صورت انسداد، آن‌ها را باز کنید.

هشداردهنده دود (آلارم آتش‌سوزی) در نقاط حساس مانند آشپزخانه نصب کنید.

با کودکان درباره خطرات آتش‌سوزی صحبت کنید و وسایل خطرناک را دور از دسترس‌شان قرار دهید.

وسایل برقی را هنگام قطعی برق از پریز بکشید تا در صورت نوسان برق آسیب نبینند.

استفاده از استابلایزر (محافظ برق) می‌تواند مانع سوختن وسایل برقی شود (قیمت حدودی از ۷۰۰ هزار تومان).

استفاده ایمن از شمع

شمع روشن را دور از پرده، کاغذ، لباس و مواد قابل اشتعال قرار دهید.

هرگز شمع را بدون حضور و نظارت روشن نگذارید.

شمع را در دسترس کودکان یا حیوانات خانگی قرار ندهید.

شمع را تا انتها نسوزانید؛ ته‌مانده آن را برای ساخت شمع بلندمدت استفاده کنید.

از شمع به‌عنوان چراغ خواب یا در زمان خواب استفاده نکنید.

استفاده ایمن از اجاق گاز قابل‌حمل و کپسول گاز

فقط کپسول و اجاق‌های دارای تاییدیه استاندارد بخرید.

نشتی گاز را با کف صابون تست کنید.

فقط در محیط‌های با تهویه مناسب استفاده شود.

کپسول را دور از نور خورشید و منابع گرما نگه دارید.

کپسول را روی اجاق برقی یا وسایل داغ قرار ندهید.

استفاده ایمن از ژنراتور برق

فقط در فضای باز و با فاصله حداقل ۶ متر از درب و پنجره روشن کنید.ژنراتور را روی بالکن یا فضای بسته روشن نکنید.

قبل از سوخت‌گیری، صبر کنید تا دستگاه خنک شود.

آشکارساز مونوکسیدکربن (دتکتور) تهیه کنید؛ این گاز بی‌بو و بسیار سمی است.

ژنراتور را از باران و رطوبت محافظت کنید.

نکات ایمنی هنگام استفاده از بخاری یا اجاق‌های هیزمی

اگر کف اتاق از جنس چوب یا فرش است، یک ورقه فلزی ۵۰×۷۰ جلوی در اجاق نصب کنید.

دودکش را مرتب تمیز کنید و از ترک یا نشتی آن مطمئن شوید.

هرگز از مواد اشتعال‌زا برای روشن کردن استفاده نکنید.

در زمان روشن بودن، اجاق را تنها نگذارید و به کودکان نسپارید.

یادآوری مهم:در هر شرایطی، امنیت جانی شما و اطرافیانتان مهم‌تر از هر چیز است. از وسایل مشکوک یا خطرناک فقط در صورت آگاهی کامل و با رعایت کامل اصول ایمنی استفاده کنید.

