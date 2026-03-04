سوپ دال عدس ؛ راحت ، فوری برای روزهای جنگ

درست کردن سوپ دال عدس زمان زیادی نیاز نداره و بسیار راحت و ساده درست خواهد شد و با مواد راحت و در دسترس و موجود در هر خانه ای درست خواهد شد. این غذا را میتوانید به عنوان میان وعده و یا پیش غذا سرو کنید و همچنین این غذا از افطاری های بسیار مقوی در ایام ماه مبارک رمضان به شمار میرود. در ایام جنگ کنونی هم زمان زیادی از شما در آشپزخانه نمیگیرد و انتخابی عالی است.

مواد لازم

دال عدس ۱ پیمانه

هویج ۱ عدد

سیب زمینی ۱ عدد

پیاز ۱ عدد

سیر ۲ حبه

آب مرغ ۲ لیوان

آب لیموی تازه به میزان دلخواه

نمک و فلفل به مقدار لازم

زردچوبه به مقدار لازم

طرز تهیه

مرحله اول

ابتدا باید پیاز را به صورت قطعات ریز خرد کنید و تفت بدهید. برای بهتر شدن طعم و عطر غذا سیر را رنده کرده و به پیاز در حال تفت اضافه کنید و بگذارید خوب تفت بگیرید تا حدی که فقط عطر آن به مشام برسد. سپس هویج ها را رنده کنید و به مخلوط اضافه کنید. بعد از آن نوبت اضافه کردن فلفل و زردچوبه و رب گوجه است. دقت کنید که رب گوجه فرنگی را به خوبی تفت دهید تا بوی خامی آن گرفته شود. بهتر است که از رب های خانگی استفاده کنید که سالم تر از رب های موجود در بازار هستند و مواد افزودنی و نگهدارنده خاصی ندارند و بسیار خوش طعم و خوش بو هستند.

مرحله دوم

توجه کنید که باید دال عدس را حداقل از یک ساعت قبل خیس کنید تا به اصطلاح نفخ آن گرفته شود. در این مرحله نوبت اضافه کردن دال عدس خیس خورده است. دو لیوان آب مرغ (از عصاره مرغ هم میتوانید استفاده کنید) و دو لیوان آب جوش اضافه کنید. خوب هم بزنید و بگذارید در ظرفی در بسته به مدت ۲۰ تا ۳۰ دقیقه به جوش آمده خوب بجوشد و هر چند دقیقه آن را هم بزنید تا ته نگیرد. اگر از ظروف استیل استفاده میکنید حواستان باشد که در این نوع ظروف غذاها زود ته خواهند گرفت.

مرحله سوم

نوبت اضافه کردن سیب زمینی است. سیب زمینی را پوست بگیرید، بهتر است که آن را رنده کنید و به سوپ تان اضافه کنید اما اگر دوست داشتید میتوانید آن را ریز ریز خرد کرده و به سوپ اضافه کنید که این کار کلا سلیقه ای است. حالا باید اجازه دهید که سوپ به مدت ۴۰ تا ۵۰ دقیقه با شعله کم بجوشد و سیب زمینی ها خوب بپزند و سوپتان به خوبی لعاب بیندازد. در این مدت هر چند دقیقه یکبار سوپ را هم بزنید تا از ته گرفت آن جلوگیری کرده باشید. وقتی سوپ تان آماده شد کمی نمک اضافه کنید. برای طعم بهتر آن می توانید از آب لیمو هم استفاده کنید. نوش جان.

نکات طلایی

۱- اگر از عصاره مرغ استفاده کردید، در ریختن نمک کمی احتیاط کنید. چون عصاره مرغ حاوی نمک است.

۲- میتوانید برای بهتر شدن طعم سوپ تان از گشنیز استفاده کنید.

۳- میتوانید این سوپ را با استفاده از میکسر و یا گوشت کوب های برقی له کرده و به صورت پوره در آورید و در آخر بعد از پوره کردن آن با اضافه کردن خامه صبحانه به سوپ و ترکیب کردن با آن، میل بفرمائید.

۴- در صورت نداشتن آب مرغ و عصاره مرغ میتوانید از آب سبزیجات هم استفاده کنید. اما اگر آب سبزیجات هم نداشتید، نگران نشوید، میتوانید به جای آن از آب خالی استفاده کنید اما میزان چاشنی های خود را بیشتر کنید تا طعم بهتری را از این سوپ تجربه کرده باشید.