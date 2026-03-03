مرغ مارینه یونانی ؛ غذایی فوری برای وضعیت جنگی

برای آموزش این غذای پر از خاصیت و ویتامین با عطر و طعم بی نظیر با ما همراه باشید. درست کردن مرغ مارینه زمان زیادی از شما نمی گیرد و می توانید در ایام جنگ که حوصله آشپزی ندارید، آن را طبخ کنید.

مواد لازم

ماست ۱ فنجان

روغن زیتون۲ قاشق غذا خوری

سیر۴ حبه

آویشن نصف قاشق غذا خوری

لیمو ترش۱ عدد

نمک،فلفل سیاه به مقدار لازم

جعفری تازه به میزان لازم

مرغ ۶ تکه

طرز تهیه

ابتدا برای درست کردن این غذا می ریم سراغ مرغمون. شما تو این غذا هم از سینه مرغ می تونید استفاده کنید هم از ران مرغ. ولی به نظر من از ران مرغ استفاده کنید تو این غذا خیلی خوشمزه تر میشه.

مرغ ها رو پاک می کنیم و پوست و چربی اضافشونو می گیریم و اونها رو می شوییم و می ریزیم تو آبکش تا آبشون بره.

در ادامه سیرهایی که داشتیم رو برمی داریم و پوستشونو می گیریم و می شوییم. سپس با دنده ریز رنده رندشون می کنیم یا با گوشت کوب لهشون می کنیم و کنار می گذاریم تا تو غذا از اشون استفاده کنیم.

حالا بعد از رنده کردن سیرها میریم سراغ جعفری هایی که داشتیم. سعی کنید حتما از جعفری تازه استفاده کنید که باعث میشه طعم غذا فرقش از زمین تا آسمان باشه. چون سبزی ها رو بعد از اینکه فریز می کنیم هم خاصیتشون کمتر میشه و هم اینکه زمانی که میذاریم یخش باز بشه کمی هم مزه آب میگیرن. حالا جعفری هامون رو پاک می کنیم و بعد از شستشو اجازه میدیم تا آبش بره و خشک بشه.

زمانی که جعفری ها خشک شد اونها رو می گذاریم رو تخته آشپزخانه و ریز خردشون می کنیم و می گذاریم بمونه تا از اش استفاده کنیم.

بعد از جعفری لیمو ترشی که داشتیم رو برمی داریم و خوب می شوییم چون به پوست لیمو ترشمون احتیاج داریم روی شستن پوست لیمو دقت لازم رو به عمل بیارین. حالا یه کاسه رو بر میداریم و با دنده ریز رنده پوست لیمو رو رنده کرده و می گذاریم بمونه و تو یه کاسه جدا گانه هم آب لیمو ترشمون رو می گیریم و می گذاریم کنار.

حالا در ادامه یه کاسه بر میداریم و ماستی که داشتیم رو میریزیم داخلش. سپس روغن زیتون رو همراه با سیری که رنده کرده بودیم رو هم اضافه می کنیم و در آخر آویشن و نمک و فلفل سیاهی که داشتیم رو هم اضافه می کینم و خوب با هم دیگه مخلوطشون می کنیم تا یکدست بشن.

سپس تو یه کاسه دیگه هم آب لیمو ترش و پوست رنده لیمو ترش رو میریزیم و بعد جعفری های خرد شده رو هم بهشون اضافه کرده و مخلوط می کنیم. بعد از مخلوط کردن محتویات لیمو و پوستشو جعفری رو به مخلوط اول اضافه کرده و خوب هم میزنیم تا موادمون کامل با هم مخلوط بشن.

حالا یه زیپ کیپ بزرگ رو بر می داریم و مرغ ها رو می ریزیم داخلش سپس مخلوطی که درست کردیم رو هم به مرغ ها اضافه می کنیم و در زیپ کیپو می بندیم و خوب تکون می دیم تا مواد و مرغ ها با هم مخلوط شده و سسمون کامل به خورد مرغ ها بره و بعد از اینکه خوب مخلوط کردیم زیپ کیپو می گذاریم برای نیم ساعت تو یخچال تا مرغ ها کامل مزه بگیرن.

در ادامه فر رو روشن می کنیم و رو درجه ۳۷۵ درجه فارنهایت می گذاریم تا گرم شه. سپس یه ظرف پیرکس که می خواهیم مرغ ها رو توش درست کنیم رو بر می داریم و بعد مرغ ها رو از یخچال در میاریم و توی ظرف پیرکسمون ریخته و می چینیم و ظرفمون رو برای ۴۵ دقیقه الی یک ساعت می گذاریم تو فر با همون درجه بپزه و قشنگ سرخ بشه. زمانی که مرغ ها طلایی شد دیگه غذامون آماده هستش. از تو فر درمیاریم و کمی که خنک شد همراه با سالاد سرو می کنیم. نوش جان.